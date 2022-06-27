Владелец «Соллерс Авто» вышел из автомобильного бизнеса

«Соллерс Груп» Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест», основанной менеджментом концерна.

Сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Официально в компании продажу не комментируют, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Вадим Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении «Соллерс Авто» после ухода в 2019 году с поста гендиректора, который занимал с момента основания концерна. Он не принимал участия в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях «Соллерс Груп», в том числе логистике, и новых проектах – как электрокаршеринг с «Русгидро».

Кроме того, видение бизнеса «Соллерс Авто» последние годы строилось на создании совместных предприятий, что теперь перестало быть актуальным. Решение не связано с возможными санкциями в отношении владельца, утверждает собеседник издания.

Предположение, что Вадим Швецов опасается санкций, источники издания в отрасли выдвинули после совещания с представителями автопрома у президента России в ходе ПМЭФ, на котором «Соллерс Авто» представлял Николай Соболев. При этом они допускали, что отсутствие господина Швецова связано с его отходом от оперативного управления «Соллерсом» – в последний раз он участвовал в совещании в Кремле в 2020 году. Они также говорят об общей «усталости» из-за постоянной неопределенности в автопроме, допуская, что Вадим Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.

Новые владельцы будут развивать активы, однако вместо СП рассматривают другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами, также продолжится работа над сервисами мобильности.

«Сказать, что что-то изменилось для компании, нельзя, поскольку все новые владельцы давно работали в «Соллерсе». Но очевидно, что отсутствие одного контролирующего акционера в нынешних обстоятельствах снижает риски, легче взаимодействовать с партнерами, в том числе будущими», – заявил эксперт по авторынку Владимир Беспалов.

Он также добавил, что сделка также снижает риски для логистического бизнеса «Соллерс Груп» и персонально Вадима Швецова.

Для «Соллерс Авто» сейчас наиболее актуален вопрос стратегии, потому что проблема обновления модельного ряда УАЗа остается острой, подчеркивает Владимир Беспалов. При этом он полагает, что бизнес СП с Ford и Mazda, очевидно, «какое-то время будет поставлен на паузу», поскольку необходимо решить возникшие из-за санкций технические и юридические вопросы.

Основной актив компании – Ульяновский автомобильный завод. В конце 2021 года компания объявила о завершении реорганизации УАЗа, что аналитики связывали с возможной подготовкой к заключению партнерства с другим производителем – среди кандидатов чиновники называли китайский Chery. Однако 3 июня ЕС ввел санкции в отношении завода, ссылаясь на поставки УАЗ «Патриот» для нужд армии.

Помимо УАЗа у «Соллерс Авто» есть СП Ford, Isuzu и Mazda, а также Заволжский моторный завод.

ООО «Альтер Инвест» зарегистрировано 17 июня, 39,5% принадлежат главе УАЗа и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николая Соболева, 20% у заместителя гендиректора «Соллерс Авто» Зои Каики, 5% – у заместителя гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктора Хвесеня, следует из данных «Спарк-Интерфакс». Соболев возглавил «Альтер Инвест». Вадим Швецов владел «Соллерс» с 2007 года.

В феврале генеральный директор и совладелец Sollers (совместное предприятие Ford Motor Company и российской группы «Соллерс») Вадим Швецов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи рассказывал, что ожидает глобального изменения бизнеса Ford после аудита. Он также сказал, что считает необходимым сокращение линейки выпускаемых легковых авто.