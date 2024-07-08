Для помощи в ремонте УАЗов в зоне СВО разработали специальный чат-бот

Бойцы в зоне специальной военной операции получили свыше 1,5 тыс. автомобилей УАЗ «Патриот», планируется передать еще 480 УАЗ «СГР» («Буханка») и свыше 200 УАЗ «Пикап», специально для помощи в ремонте этих машин Народный фронт создал чат-бот «УАЗ Помощь».

Эти машины уже показали себя наилучшим образом на передовой. Они помогают в решении боевых задач, в том числе в качестве санитарных автомобилей и для доставки гуманитарных грузов и медикаментов.

Представители Народного фронта находятся в плотной коммуникации с военными, следят за чаяниями бойцов и за тем, чтоб поставляемые на ЛБС автомобили, обслуживались и оперативно ремонтировались. Справляться с возникающими при эксплуатации машин проблемами помогают мастера ремонтных центров УАЗ, которые появились в новых регионах России.

Бот обладает широким функционалом. В нем содержится библиотека знаний – информация о запчастях, техкартах, электросхемах, видеоматериалы и поэтапная самодиагностика с рекомендациями по устранению дефектов. Также он может подсказать, где находится ближайшая станция техобслуживания, записать к мастеру, помочь выбрать дилера. Кроме того, бойцы смогут обратиться в техподдержку и получить консультацию.

«Тыловая логистика крайне важна в зоне проведения СВО. Я на машине УАЗ подвожу продукты питания, воду, при необходимости эвакуирую раненых с линии боевого соприкосновения. Все это позволяет нашим парням качественно выполнять все боевые задачи. Поэтому так важно в короткий срок устранять поломки», – сказал один военнослужащих в зоне СВО.