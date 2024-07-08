В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.2 комментария
Для помощи в ремонте УАЗов в зоне СВО разработали специальный чат-бот
Создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.
Бойцы в зоне специальной военной операции получили свыше 1,5 тыс. автомобилей УАЗ «Патриот», планируется передать еще 480 УАЗ «СГР» («Буханка») и свыше 200 УАЗ «Пикап», специально для помощи в ремонте этих машин Народный фронт создал чат-бот «УАЗ Помощь».
Эти машины уже показали себя наилучшим образом на передовой. Они помогают в решении боевых задач, в том числе в качестве санитарных автомобилей и для доставки гуманитарных грузов и медикаментов.
Представители Народного фронта находятся в плотной коммуникации с военными, следят за чаяниями бойцов и за тем, чтоб поставляемые на ЛБС автомобили, обслуживались и оперативно ремонтировались. Справляться с возникающими при эксплуатации машин проблемами помогают мастера ремонтных центров УАЗ, которые появились в новых регионах России.
Бот обладает широким функционалом. В нем содержится библиотека знаний – информация о запчастях, техкартах, электросхемах, видеоматериалы и поэтапная самодиагностика с рекомендациями по устранению дефектов. Также он может подсказать, где находится ближайшая станция техобслуживания, записать к мастеру, помочь выбрать дилера. Кроме того, бойцы смогут обратиться в техподдержку и получить консультацию.
«Тыловая логистика крайне важна в зоне проведения СВО. Я на машине УАЗ подвожу продукты питания, воду, при необходимости эвакуирую раненых с линии боевого соприкосновения. Все это позволяет нашим парням качественно выполнять все боевые задачи. Поэтому так важно в короткий срок устранять поломки», – сказал один военнослужащих в зоне СВО.