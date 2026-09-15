Глава Chevron: У мира исчерпались резервы на фоне топливного кризиса

Глава нефтяной компании Chevron предупредил о мировом топливном кризисе

Tекст: Мария Иванова

Механизмы смягчения ценовых рисков и проблем с поставками в значительной степени исчерпаны, резервов в системе больше нет, поэтому быстрого снижения цен на горючее ждать не стоит, пишет The Wall Street Journal.

Эксперты отмечают, что ситуация рискует выйти из-под контроля. Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 6,23 доллара за галлон, а бензин подорожал до 4,32 доллара за галлон. Коммерческие запасы топлива в мире истощались на протяжении последних шести месяцев, а стратегические резервы почти полностью израсходованы.

Саудовская Аравия закрыла нефтепровод Восток – Запад мощностью до 7 млн баррелей в сутки после серии атак беспилотников. Трубопровод использовался для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу, а затем перешел к политике санкционного давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики допустили рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Ранее Корпус стражей исламской революции нанес сотую волну ударов до перемирия. До этого Иран атаковал объекты ExxonMobil и Dow Chemical в Саудовской Аравии.