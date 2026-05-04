Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.2 комментария
В Краснодаре возбудили дело за осквернение могил участников СВО
В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
В Telegram-канале заявили, что инцидент произошел на кладбище в хуторе Копанском в ночь на 1 мая. В ведомстве сообщили, что неизвестные лица повредили 14 могил участников спецоперации. Было разбито 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробиях, демонтирована фотография с одной плиты и поврежден деревянный крест.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности причастных к преступлению. В пресс-службе подчеркнули, что проводится комплекс необходимых следственных действий для раскрытия этого дела.
Ранее СК возбудил дело по факту осквернения памятника ветеранам МЧС в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Заливино Новосибирской области трое несовершеннолетних повредили более 80 надгробий на местном кладбище.