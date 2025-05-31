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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

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    31 мая 2025, 19:33 • Новости дня

    ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России

    Командир артиллеристов сообщил об отходе ВСУ с рубежей под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Последовательные и точные удары артиллерии армии России вынуждают подразделения ВСУ отступать и оставлять укрепленные позиции под Работино в Запорожской области, заявил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».

    Российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач» сообщил, что украинские военные пытаются удерживать укрепленные позиции и опорные пункты в районе Работино на запорожском направлении. Однако, по его словам, точные и последовательные удары российской артиллерии заставляют противника отступать, передает РИА «Новости».

    Командир отметил, что в результате «титанической» работы артиллерии и пехоты украинские силы стали пассивнее, стараются удерживать позиции, но это им плохо удается. По его словам, каждый вылет дрона и выстрел снаряда приводит к тому, что противник теряет блиндажи и ранее занятые территории.

    Он также подчеркнул, что украинским бойцам часто приходится либо отступать с потерями, либо сдаваться в плен. Командир добавил, что иногда украинские солдаты уничтожаются огнем, а иногда берутся в плен, что, по его мнению, способствует дальнейшему продвижению российских войск.

    Ранее ударные беспилотники группировки «Днепр» атаковали укрепленные позиции ВСУ возле Работино, что привело к потерям среди украинских военных.

    Российские военные ранее провели серию атак ударными БПЛА в этом районе, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки противника.

    31 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60592 беспилотника, 609 ЗРК, 23671 танк и другие бронемашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    31 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    @ Stefan Sauer/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, могут столкнуться с угрозами ультраправых и криминальных элементов из украинской диаспоры, особенно опасаясь за безопасность своих семей.

    Как передает ТАСС, командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия – Неман» Сергей Мюнье сообщил о наличии угроз со стороны украинской диаспоры в Европе для добровольцев и их семей, участвующих в спецоперации на стороне России. Мюнье отметил, что особенно активны в этом вопросе представители ультраправых организаций и лица, связанные с криминалом, которых он назвал «ярыми патриотами». По его словам, именно эти люди активно выступают на Западе против России, однако сами не участвуют в боевых действиях.

    Также он добавил, что в украинской диаспоре есть и те, кто уехал от войны или не хочет принимать в ней участие на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Луганска Сергей переехал во Францию в десять лет и служил в Иностранном легионе. Он решил отправиться добровольцем в Донбасс. Доброволец из Сербии Братислав Живкович назвал специальную военную операцию неизбежным этапом мировой истории. Живкович выразил уверенность в победе России.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    31 мая 2025, 03:30 • Новости дня
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США на следующей неделе собираются начать заниматься законопроектом, предусматривающим 500-процентные пошлины в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России, заявили американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

    Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что его коллеги готовы работать над законопроектом: «Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект». По его словам, есть и члены Палаты представителей, «которые готовы двигаться».

    Он выразил сомнения в заинтересованности России в мире и сказал, что не ожидает от переговоров в Стамбуле результатов, которые позволят отказаться от новых санкций, передает ТАСС.

    Блюменталь сообщил, что европейские союзники поддерживают ужесточение санкций. Блюменталь уточнил, что законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для Индии, Китая и других партнеров России. Он также сообщил о запланированных переговорах в Париже с руководством Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии авторов законопроекта, новые меры должны «изолировать Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает». Сенатор Рэнд Пол заявил, что «это вызовет экономическую катастрофу» в самих США.

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    31 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    @ AAPIMAGE/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что якобы из-за действий Москвы некоторые граничащие с Россией страны готовы «рассмотреть варианты» ядерного распространения.

    Марлз на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что якобы в ответ на происходящее на Украине некоторые из этих государств могут «рассмотреть свои варианты», связанные с ядерным вооружением. По его словам, речь идет о «государствах, наиболее подверженных российской агрессии».

    «Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что быстрое расширение и модернизация ядерных сил Китаем, которое направлено на достижение или превышение паритета с Соединенными Штатами, также вызывает обеспокоенность. По мнению Марлза, эта ситуация требует возрождения системы контроля над стратегическими вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России для обеспечения мира на Украине.

    Ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России. В администрации США в 2025 году подчеркнули, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. Высказывались предположения, что французское ядерное оружие могут отправить в Румынию или Эстонию.

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    31 мая 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» за сутки сорвала пять попыток вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «В преддверии предстоящих в Стамбуле переговоров командование ВСУ получило задачу любой ценой продвинуться на Теткинском и Глушковском направлениях», – заявил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    ВСУ пытались проникнуть в Курскую область из Рыжевки, Искрисковщины, Бессаловки. Также дважды ВСУ были остановлены в окрестностях Павловки при попытке прорваться в поселок Новый Путь. ВСУ понесли «существенные потери в живой силе», уничтожено шесть единиц украинской техники.

    На Сумском направлении российские силы «продвинулись в Алексеевке и Кондратовке» и в их окрестностях. Продолжается «зачистка приграничных лесных массивов», «зачистка села Водолаги», а также «ожесточенные бои» в Юнаковке, сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено 11 штурмовых групп. В Волчанске российские силы продвинулись более чем на 150 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что с 5 мая вооруженные силы Украины предприняли 111 безуспешных попыток прорыва на территорию Курской области.

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    31 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Украинских пограничников с румынской границы перебросили в Сумскую область
    Украинских пограничников с румынской границы перебросили в Сумскую область
    @ Roman Baluk/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование перебросило пограничные подразделения, занимавшиеся задержанием уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для усиления обороны в Сумской области.

    По информации источника в российских силовых структурах, в Сумскую область были направлены подразделения 31-го Черновицкого пограничного отряда, выполнявшие задачи по отлову уклонистов на границах с западными странами, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил, что черновицкие пограничники сейчас участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады теробороны, которая несет значительные потери на данном участке фронта.

    Представитель ведомства отметил, что командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных к ним пограничников исключительно как «пушечное мясо», направляя их на передовые позиции.

    Ранее глава областной администрации Олег Григоров заявлял, что ситуация в Сумской области остается крайне напряженной из-за продвижения ВС России. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает усиление активности российских войск в Сумской области.

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    30 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области компании, строившие оборонительные сооружения с нарушениями, возвратили деньги после обращения властей в суд.

    Несколько подрядчиков, у которых были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули денежные средства в бюджет, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Гладков отметил: «После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий».

    Власти продолжают работу по контролю за качеством объектов, а также по возврату средств в случае обнаружения новых нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.

    Бывшие руководители и подрядчики обвинены в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

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    31 мая 2025, 01:18 • Новости дня
    ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске

    В результате атаки украинских БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

    ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Семь человек, включая двух подростков, пострадали при ударах украинских беспилотников по многоквартирным домам в Рыльске, еще три человека пострадали в результате атаки БПЛА в поселке Артаково, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. В Рыльске беспилотники «влетели» в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже в одном из домов начался пожар, который распространился на соседние балконы. Во втором доме удар пришелся на третий этаж, где также вспыхнул пожар. Огонь потушили.

    «Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», – говорится в сообщении.

    В результате атак пострадали семь человек, в том числе семья с детьми 13 и 16 лет. Еще двое женщин и мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж. Семья из трех человек самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Курске пострадало из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА.

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    31 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Командный пункт ВСУ уничтожили у границ Днепропетровской области
    Командный пункт ВСУ уничтожили у границ Днепропетровской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Комар на стыке границ ДНР и Днепропетровской области с помощью авиационной бомбы был уничтожен командный пункт украинской бригады.

    Командный пункт 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ был уничтожен в селе Комар у границ ДНР и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов заявил: «По позициям противника прилетел ФАБ-3000», передает РИА «Новости».

    Ранее освобождение Зеленого Поля позволило российским военным выйти на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью.

    По словам Рогова, в составе 141-й бригады находятся мобилизованные принудительно жители западных регионов Украины. Он отметил, что действия украинских властей приводят к жертвам среди граждан своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях и улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска уничтожили 20 боевиков ВСУ в Днепре ударами БПЛА. Подразделения ВС России приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    31 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Группа ВСУ уничтожена ночью в Новоукраинке операторами FPV-дронов
    Группа ВСУ уничтожена ночью в Новоукраинке операторами FPV-дронов
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новоукраинке ДНР группа до пяти солдат ВСУ была ликвидирована бойцами с FPV-дронами после ночной разведки и обнаружения.

    Боец батальона спецназначения «Хан» Южного военного округа с позывным «Тоха» сообщил, что в ходе ночной разведки было выявлено перемещение до пяти украинских военных в Новоукраинке, передает РИА «Новости». По его словам, украинские бойцы укрылись в одном из домов населенного пункта и не покидали здание всю ночь.

    Тоха уточнил: «Конечно, по утру, уже по-светлому, было принято решение этот дом уничтожить. Соответственно, что было сделано с помощью наших FPV».

    Он отметил, что украинские военные, вероятно, пытались спрятаться в подвале, однако дом был уничтожен операторами FPV-дронов. В результате атаки все находившиеся в здании украинские солдаты были ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы дронов группы «Днепр» уничтожили танк вооруженных сил Украины под Ореховым. Дронщики российского спецназа заставили военных ВСУ покинуть позиции под Красноармейском. Военнослужащим вооруженных сил России поставили две тыс. дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы.

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    31 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
    Российские войска освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Водолаги Сумской области, а группировка «Восток» в результате активных действий освободила Новополь в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и егерской бригады ВСУ около Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи, Юнаковки Сумской области и Белого Колодезя Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 225 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Нечволодовки, Грушевки и Благодатовки Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, четыре артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Пазено, Дружковкойа, Иванопольем, Серебрянкой и Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 275 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Петровского, Алексеевки, Владимировки, Новоэкономического и Новониколаевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 440 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Никольского и Антоновки Херсонской области.

    Противник потерял свыше 80 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области. За день до этого они освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. А ранее – Старую Николаевку в ДНР.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    31 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Российские военные сбили воздушный ретранслятор ВСУ у Отрадного

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удачного рейда уничтожен украинский воздушный ретранслятор DJI Matrice 30, что обеспечило три дня без вражеских FPV-дронов в районе Отрадного, сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29 Гвардейской общевойсковой армии российской группировки «Восток» с позывным «Фил».

    «В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное», – приводит слова «Фила» РИА «Новости».

    Он пояснил, что обычно в качестве целей «ищут артиллерию», но на сей раз российским бойцам попался Matrice 30 «с антеннами для FPV», который увеличивает дальность применения дронов ВСУ. После уничтожения ретранслятора российские военные получили «три дня спокойствия без «фпвишек» противника».

    Сейчас отделение и сам «Фил» хотят поохотиться на новую «интересную» цель – разведывательный БПЛА ВСУ самолетного типа «Лелека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенный пункт Отрадное в конце мая. Освобождение поселка нарушило логистику вооруженных сил Украины в Запорожье и Днепропетровской области.

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    31 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Стало известно о полном переходе ВСУ на связь НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные используют исключительно оборудование и технологии связи стран НАТО, преимущественно производства США, на всех уровнях командования.

    Офицер связи группировки «Днепр» сообщил об этом агентству РИА «Новости». Он заявил: «Конечно, и по структуре (ВСУ) на связи НАТО, и на связи, и на технике связи НАТО… То есть, американского производства преимущественно. И пункты управления у них (у ВСУ) преимущественно тоже…». По его словам, украинская армия полностью интегрировала средства связи и управляющие пункты стран-членов НАТО. Подавляющее большинство оборудования является американским, что, как отмечает военный, отражает высокий уровень координации между ВСУ и альянсом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не обнаружили в ней «ничего особенного». Предварительные результаты показали, что бронетехника стран НАТО отличается излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» провели ознакомление с западными бронемашинами.

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