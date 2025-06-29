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    Украинская авиация помогает уничтожить себя сама
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    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения
    Азербайджанская делегация отказалась участвовать в заседании комиссии в Москве
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 19:18 • Новости дня

    Расчеты БПЛА «Днепра» сорвали снабжение ВСУ под Работино

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Работино активность ударных дронов российской группировки «Днепр» значительно осложнила украинским военным выполнение боевых задач.

    Расчеты ударных беспилотников 24-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России усилили активность в районе Работино Запорожской области, что серьезно осложнило ротацию и снабжение подразделений ВСУ, передает РИА «Новости». Старший оператор с позывным «Мартын» рассказал, что из-за постоянного присутствия в небе наблюдательных и ударных дронов украинские военные стали осторожнее и испытывают страх выходить на поверхность.

    По словам бойца, противник лишь появляется из укрытия – его тут же обнаруживают и по нему работают сразу несколько ударных FPV-дронов. «Для противника сейчас большой страх – оказаться в объективе наших дронов. Это, безусловно, усложняет жизнь», – подчеркнул «Мартын».

    Он отметил, что в результате таких действий расчетов ВСУ остаются без провианта, связи, а также без боекомплекта, поскольку дроны уничтожают не только личный состав, но и вышки связи, ретрансляторы и склады. По словам бойца, выход на поверхность для украинских военных становится практически невозможен: практически сразу после обнаружения по ним открывается огонь.

    Сообщалось, что под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4х4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

    29 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области обнаружили агитационные листовки, стилизованные под пятитысячные купюры и содержащие опасный QR-код.

    Украинские агитационные листовки, оформленные как пятитысячные купюры и снабженные QR-кодом, были найдены в Суджанском районе Курской области, передает РИА «Новости». На подделках напечатаны украинские лозунги и размещен QR-код, с помощью которого украинские спецслужбы намереваются получить доступ к чужим мобильным устройствам.

    В силовых структурах объяснили, что подобная схема типична для мошенников: человек может отреагировать на внешний вид банкноты и перейти по QR-коду, после чего его смартфон оказывается под угрозой взлома. «Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», – заявил собеседник агентства.

    Силовики отметили, что подобная практика распространения поддельных документов с QR-кодами активно используется для киберпреступлений, представляя угрозу безопасности личных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ после временного занятия Суджи распространяли листовки с информацией о введении комендантского часа. Несколько украинских военных позже сдались в плен благодаря работе российской звуковещательной платформы. Для информационного сопровождения нападения на Курскую область украинское ЦИПСО создало серию фальшивых сообщений и провокаций.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4х4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

    Украинские военные бросают поврежденные и сломанные бронеавтомобили под Купянском в Харьковской области, опасаясь эвакуации техники из-за активной работы российских дронов, передает РИА «Новости». Как рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным «Контора», одной из таких брошенных машин стала Oncilla 4х4 – совместная польско-украинская разработка на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б».

    «При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась – и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику противника. Естественно, мы ее уничтожаем», – сообщил офицер.

    Он отметил, что расчеты БПЛА группировки «Запад» активно работают в этом районе, не позволяя ВСУ эвакуировать технику. По его словам, российская пехота также продвигается на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском направлении.

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    29 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили, это стало результатом активных и решительных действий российских военных на данном участке фронта.

    В Минобороны также заявили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, все поставленные цели были достигнуты. В ведомстве подчеркнули, что назначенные объекты были поражены.

    Отмечается, что российские подразделения продвигаются на ряде направлений. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение различным украинским подразделениям, уничтожено свыше 190 военнослужащих, техника и артиллерия. На западном направлении потери украинских формирований составили до 220 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, артиллерия и склады боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, в Донецкой народной республике российские силы улучшили позиции, уничтожив до 160 военнослужащих противника, а также бронетехнику, артиллерию и склады. В других районах ДНР потери украинских формирований превысили 400 человек, уничтожены американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», автомобили и артиллерия.

    Подразделения «Восток» и «Днепр» также нанесли значительный урон украинским силам, уничтожив десятки военнослужащих, технику, артиллерию, беспилотники и склады боеприпасов в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, заявили в Минобороны.

    Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по радиолокационным станциям и объектам производства беспилотников в 133 районах. Средствами ПВО было сбито более ста беспилотников и управляемая ракета «Нептун». С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, свыше 66 тыс. беспилотников, более 24 тыс. танков и бронемашин, а также другая техника и вооружение, уточнили в ведомстве.

    В пятницу сообщалось, что в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    29 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    WSJ узнала о «растущей проблеме» становящихся седовласыми ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Седовласые старцы с позывными «Дед», «Старик», «Дедушка» и производными становятся новой проблемой ВСУ, в рядах которых все больше возрастных бойцов, которые пытаются прикрыть собой нежелание молодежи «воевать до последнего украинца».

    Газета узнала, что позывной «Дед» или «Дедушка» настолько распространен в украинской армии, что им пользуются два артиллериста из четырех в гаубичной группе. По словам одного из них, которому 46 лет, ему нравится постоянно двигаться, а также следить за сигналом в телефоне от внучки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Его 53-летний товарищ имеет пятерых внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он уволился с работы на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

    Он считает, что его жертва того стоит, так как молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны.

    «Повсеместность прозвища «Дед» указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», – отмечает газета.

    Напомним, в конце ноября 2024 года США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    В январе 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте появился законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.

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    29 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ

    MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

    Tекст: Ирма Каплан

    Опубликованные недавно снимки, сделанные в Польше, подтвердили прибытие в страну бывших боевых танков M1A1 Abrams австралийской армии, которые служили десятилетия и больше, в помощь ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

    «Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

     Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

    Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

    Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

    MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

    «Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    29 июня 2025, 00:41 • Новости дня
    Глава МИД Франции рассказал о теме бесед Макрона и Зеленского на саммите НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, заявил в эфире телеканала TF1 глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

    По его словам, удалось избежать наихудшего сценария: «капитуляции Украины после столкновения в Овальном кабинете», так что теперь остаются лишь опасения того, что США откажут Киеву в военной помощи, заявил он в интервью TF1.

    «В этом году мы добились успеха, мобилизовав российские активы, чтобы Украина могла справиться. Теперь мы должны помочь Киеву разработать собственное военное оборудование, особенно в сотрудничестве с французскими компаниями, занимающимися беспилотными летательными аппаратами», – заявил глава французского МИД.

    Барро добавил, что Франция с единомышленниками готовится принять «самые жесткие санкции, особенно в отношении стран, которые продолжают импортировать российскую нефть».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский концерн Renault планирует начать выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

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    29 июня 2025, 08:28 • Новости дня
    Силовики сообщили об уничтожении роты ВСУ под Яблоновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Яблоновки на Украине была полностью уничтожена рота танковой бригады ВСУ, прикомандированная к штурмовому полку и участвовавшая в контратаке.

    В районе Яблоновки Сумской области была полностью уничтожена рота военнослужащих одной из танковых бригад ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур, уточнив, что речь идет о четвертой роте 1-й отдельной танковой бригады ВСУ, прикомандированной к 425-ому отдельному штурмовому полку.

    «Подтверждается информация о прикомандировании четвертой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку, в составе которого весь ее личный состав был уничтожен бойцами «Севера» в районе Яблоновки», – заявил собеседник агентства. Он добавил, что украинские войска на этом направлении продолжают доукомплектовывать свои подразделения военнослужащими танковых и механизированных бригад.

    Российские силовики отмечают, что украинская сторона осуществляет попытки контратаковать у населённых пунктов Алексеевка, Новониколаевка, Юнаковка, Яблоновка и Садки, однако эти действия оказываются безуспешными, а ВСУ несет значительные потери. В силовых структурах утверждают, что подобные атаки носят бессмысленный характер и приводят к дальнейшим потерям среди личного состава ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли неудачную атаку на сумском направлении. Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке. Ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    29 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    ВС России продолжили методичное продвижение в Волчанске Харьковской области

    Марочко: ВС России смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны украинских боевиков, но, невзирая на это, мы улучшили свое тактическое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов. Занят ряд новых рубежей и позиций», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, у российской армии на данном участке фронта отмечается «небольшое, но очень результативное» продвижение, так как бойцы уничтожают большое количество живой силы противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    29 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли бойцов при попытке переправы через реку Волчья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска Украины предприняли две неудачные попытки перебросить личный состав через реку Волчья, понеся серьезные потери.

    Вооруженные силы Украины пытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчья в западной части Волчанска, передает ТАСС. Оба раза украинские штурмовики были уничтожены бойцами группы «Север».

    По словам собеседника агентства, всего на волчанском и липцовском направлениях было уничтожено восемь штурмовых групп ВСУ в результате огневого поражения. Кроме того, за сутки в Волчанске силовики провели зачистку 22 домовладений.

    Украинские войска также были выбиты из трех опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 метров и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил усиление позиций войск России в районе Волчанска в Харьковской области.

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    29 июня 2025, 18:27 • Новости дня
    Военный врач сообщил о прорыве применения сухой плазмы в ходе СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских военных госпиталях сухая плазма стала ключевой технологией для помощи раненым при задержках эвакуации из-за атак FPV-дронов.

    Массовое внедрение сухой плазмы в госпиталях группировки войск «Днепр» стало значимым событием в военной медицине, передает РИА «Новости». Военный врач-анестезиолог с позывным «Ардуан» сообщил агентству, что инновация позволила компенсировать задержки в эвакуации раненых, вызванные атаками украинских FPV-дронов на эвакуационные группы.

    Капитан медицинской службы отметил, что благодаря введению лиофилизированной плазмы военным медикам удается оказывать эффективную помощь прямо на линии соприкосновения. «Время, потерянное из-за FPV-дронов, компенсируется применением сухой плазмы», – подчеркнул военврач.

    Он добавил, что сухая плазма – разработка российских ученых – поступила в массовое применение именно во время СВО. «Мы ее достаточно широко применяем. Разработка замечательная», – сказал врач. На подготовку раствора требуется всего три-четыре минуты.

    Сухая плазма универсальна: четвертая группа подходит для переливания без определения группы крови, а использовать ее может даже санинструктор без специального образования. Для процедуры достаточно 250 миллилитров физраствора, инфузионной системы и соответствующих условий хранения.

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    29 июня 2025, 03:57 • Новости дня
    Российские военные взяли под контроль низину в Серебрянке ДНР

    Марочко: Российские военные взяли под контроль низину в Серебрянке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные взяли под контроль всю низину в Серебрянке Донецкой Народной Республики, там идут ожесточенные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В целом вся низина в Серебрянке уже под нашим контролем, но на высотах как раз еще находятся украинские боевики, которых мы планомерно выбиваем», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, ситуация в Серебрянке усложняется тем, что высоты на севере и юго-западе от села контролируются ВСУ, это позволяет противнику удерживать ключевые рубежи и позиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ.

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    28 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Горловчанин пострадал от обстрела ВСУ Никитовского района города

    Пушилин: Горловчанин пострадал сегодня из-за киевской агрессии

    Tекст: Ирма Каплан

    Мужчина 1956 года рождения из Горловки получил ранения после артобстрела Никитовского района города, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написано в посте.

    Пушилин добавил, что со стороны вооруженных украиинских формирований (ВФУ) были совершены пять вооруженных атак с применением ствольной артиллерии  калибром 155 мм и ударных БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Пушилин сообщал, что при атаке ВСУ на регион пострадали восемь человек, шестеро из них – несовершеннолетние.

    Днем в субботу беспилотник украинских военных ударил по маршрутному автобусу в городе Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр Иван Приходько.

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    29 июня 2025, 08:16 • Новости дня
    Атакованный ВСУ журналист из Китая поблагодарил Хинштейна и Захарову за помощь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лу Юйгуан из китайской телекомпании Phoenix отметил помощь и заботу российских официальных лиц после атаки ВСУ в Курской области.

    Журналист Лу Юйгуан получил ранения в приграничном районе Курской области в результате атаки ВСУ, передает ТАСС. Он выразил благодарность врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, Министерству обороны России и представителю МИД РФ Марии Захаровой за оказанную поддержку.

    «От души благодарю [врио] губернатора Курской области (Александра Хинштейна), который в первое время оказал мне помощь, благодарю Министерство обороны России, они в самый тяжелый момент меня спасли и благодарю МИД России, Марию Захарову, она за мной ухаживает, благодарю всех, кто рядом со мной. Спасибо вам большое! Мы и дальше будем работать на этом направлении», – заявил журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки на китайского журналиста в Курской области. Китай выразил озабоченность ранением своего журналиста при обстреле ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на китайских журналистов террористической.

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    29 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Бойцы ВС России эвакуировали жителей из Двуречной Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВС России вывели из Двуречной двух мирных жителей, используя малые группы для обеспечения их безопасности при эвакуации.

    Российские военные эвакуировали двух мирных жителей из Двуречной под Купянском Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, военнослужащие действовали малыми группами, чтобы снизить вероятность обнаружения со стороны противника.

    Ганчев написал: «Еще двое мирных жителей были эвакуированы военнослужащими нашей армии из поселка Двуречная Харьковской области. Российские бойцы с целью минимального привлечения внимания противника малыми группами продолжают выводить мирное население, которое до сих пор остается в Двуречной».

    В пресс-службе администрации также рассказали, что украинские солдаты целенаправленно разрушают социальную инфраструктуру и жилые дома на освобожденных территориях, включая Двуречную. По информации одного из эвакуированных жителей, в поселке продолжаются хаотичные обстрелы со стороны украинских боевиков, в результате которых растет число жертв среди гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 метров северо-западнее Липцов и заняли выгодные позиции. Министерство обороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик сообщил о позиции российских войск в Волчанске Харьковской области.

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