Tекст: Алексей Дегтярёв

Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора*», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.

Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.

Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.

При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.

В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).