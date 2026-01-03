Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.14 комментариев
В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую
В ходе удара по складам и казармам операторов беспилотников в Черниговской области была уничтожена известная активистка Лана Черногорская, увлекавшаяся оккультизмом, сообщил источник в российских силовых структурах.
Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора*», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.
Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.
Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.
При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.
В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ