  • Новость часаПутин поблагодарил военных за освобождение Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Европейские чиновники захотели отставки фон дер Ляйен
    Опубликовано фото военных из КНДР в Курской области
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в СВО
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС после мощного взрыва в порту
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    Подозреваемый в подрыве генерала Москалика признал вину
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 21:35 • Новости дня

    Верховный суд Украины оставил в силе указ о лишении Коломойского гражданства

    Tекст: Ольга Иванова

    Высшая судебная инстанция на Украине подтвердила лишение Игоря Коломойского (в РФ внесен в реестр террористов и экстремистов) гражданства из-за его израильского паспорта, сообщает издание «Зеркало недели».

    Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского гражданства, передает РИА «Новости». Причиной стало наличие у Коломойского гражданства Израиля, полученного им еще в 1995 году, что является основанием для прекращения украинского гражданства согласно местному законодательству.

    Согласно материалам дела, ранее украинские СМИ сообщали, что Коломойский, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля. В опубликованном решении суда говорится: «Верховный суд Украины оставил в силе указ... Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский потерял гражданство Украины».

    Коломойский пытался оспорить решение, ссылаясь на то, что постоянно проживал на Украине и не проявлял желания выйти из гражданства. Однако суд указал, что после обновления законодательства в 2001 году Коломойский не предпринял необходимых юридических шагов для прекращения иностранного гражданства.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о внесении в Верховную раду законопроекта, предусматривающего возможность множественного гражданства для этнических украинцев и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, за исключением граждан России.

    27 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    @ Ukrainian Presidency/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время похорон папы римского Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, публично усомнившись в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

    В ходе похорон папы Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian. Встреча проходила в соборе Святого Петра во время присутствия мировых лидеров и представителей духовенства.

    После беседы Трамп опубликовал пост в социальной сети, где отметил: «Не было никаких причин для Путина выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это наводит меня на мысль, что он, возможно, не хочет остановить войну».

    Эта встреча стала первой личной беседой Трампа и Зеленского с момента их напряженного разговора в Овальном кабинете. Зеленский описал переговоры как «очень символичные» и заявил, что они могут стать историческими при достижении совместных результатов. Представитель Трампа в вопросах Украины Кит Келлог процитировал Евангелие: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

    Обстановка мероприятия подчеркивалась призывами католических иерархов к единству, а также акцентом на поддержку бедных и беженцев. Несмотря на сложности отношений между США и европейскими союзниками, встреча прошла мирно и была отмечена вниманием общественности и прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу перед началом похорон папы римского Франциска в Ватикане, а после этого Зеленский провел тет-а-тет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (30)
    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – отмечает он.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт.

    «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран», – добавляет собеседник.

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (23)
    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

    Коментарии (8)
    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В Крыму назвали пиратством захват Украиной судна с грузом из Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Госсовета Крыма Константинов усмотрел в действиях украинских властей черты морского пиратства и выразил сомнения в возможности договоренностей.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.

    Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».

    Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.

    Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованный в июле 2019 года в порту Измаила российский танкер был продан в апреле 2025 года украинскими властями за сумму свыше 6 млн гривен.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о восьми обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки

    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми обстрелов ДНР украинскими войсками на горловском направлении ранен один гражданский и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что был ранен один мирный житель, а также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    В сообщении ведомства говорится: «[Зафиксировано] восемь фактов вооруженных атак на горловском направлении. <…> Поступили сведения о ранении гражданского лица».

    Всего по территории республики противник выпустил 25 различных боеприпасов. Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что двое жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, пострадали в субботу в результате удара ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, однако пострадавших среди жителей не зафиксировано, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников и обстрелам.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождении Курской области российскими войсками западные издания отмечают, что Киев утратил важный рычаг для переговоров по Донбассу.

    Западные СМИ активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области, передает РИА «Новости».

    Британская газета Telegraph вышла с заголовком «Путин объявил о победе в Курской области», указав, что российская армия «выгнала украинские войска из региона». Politico также подчеркнула факт полного освобождения, ссылаясь на слова начальника генштаба Валерия Герасимова.

    Издание New York Times отметило, что освобождение Курской области может устранить одно из препятствий на переговорах по урегулированию конфликта, обратив внимание на разногласия среди аналитиков по поводу целесообразности попытки Киева удержать этот регион. Berliner Zeitung сообщила, что контроль над Курской областью был важен для Владимира Зеленского, поскольку он планировал использовать этот регион для обмена на Донбасс.

    New York Post указала, что Киев рассчитывал отвлечь внимание Москвы от Донбасса вторжением в Курскую область, однако российская армия все равно добилась успеха на этом направлении. Financial Times подчеркнула, что цель украинских властей по удержанию региона для торга с Москвой не удалась.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что после завершения освобождения Курской области поставлен жирный крест на любых попытках Владимира Зеленского использовать эту территорию для политического торга.

    Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (2)
    27 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам.

    Орбан призвал руководство Европейского союза отказаться от военных методов разрешения украинского кризиса. В сообщении в X (бывший Twitter, заблокирована в России) Орбан заявил: «Военный психоз, захвативший Европу, пора прекратить. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель цепляется за безнадежную стратегию войны», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что считает единственным выходом из сложившейся ситуации на Украине переход к мирному урегулированию.

    25 апреля венгерский премьер выступил с аналогичными заявлениями в эфире радио Kossuth. Тогда Орбан также выразил уверенность, что поиск ЕС мирного решения украинского конфликта представляет собой лишь вопрос времени.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне на уровне министров, предположил, что представители стран не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном по мирному процессу, с европейскими и украинскими представителями контактов нет, хотя Россия открыта к ним.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 07:54 • Новости дня
    Американский режиссер заявил о безопасности поездок в Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Документалист из США охарактеризовал Крым как полностью безопасный для посещения американцами регион, отметив дружелюбие местных жителей.

    Крым – безопасный регион для туристов, заявил режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в интервью РИА «Новости». «Крым – безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», – отметил он.

    Тремблей подчеркнул, что американцы не должны опасаться поездок на полуостров, поскольку уровень безопасности там высок. По его словам, жители Крыма всегда рады встречать иностранных гостей и открыты для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма, американская администрация предложила включить признание Крыма российским в новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине и тем самым отказаться от более чем десяти лет сопротивления этому геополитическому факту, а напряженность между США и европейскими странами усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 23:15 • Новости дня
    Портреты участников СВО решили разместить на стендах в Курской области

    Стало известно о размещении портретов героев СВО на стендах региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона подготовили размещение фотографий участников спецоперации на информационных стендах для сохранения памяти о героях.

    Портреты участников специальной военной операции будут размещены на различных стендах по всей территории Курской области, передает ТАСС.

    По словам врио губернатора Александра Хинштейна, такое решение приняли для того, чтобы как можно больше людей могли видеть лица, улыбки и глаза участников СВО. Хинштейн отметил, что выставка портретов уже прошла в библиотеке имени Николая Асеева, где также представили памятные монеты, макеты военной техники и экспонаты времен войны.

    К Всероссийской акции «Библионочь» в Курской области присоединились более 300 библиотек. Акция совпала с днем освобождения Курской области от ВСУ, что, по мнению Хинштейна, символично. Он призвал молодежь помнить о цене освобождения и героизме земляков, а также не забывать усилия тех, кто приблизил победу.

    В рамках мероприятий все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату», написать бойцам пожелания и слова благодарности. Посетители попробовали гречневую кашу, познакомились с особенностями полевого быта, увидели выставку газет прошлого века и ознакомились с классической литературой о военных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курская область была полностью освобождена, формирования противника разгромили, а последнее занятое украинскими войсками село Горналь зачистили; начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о заслугах военнослужащих КНДР; группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, а остатки подразделений ВСУ выдавили за пределы границы.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 23:38 • Новости дня
    Три украинских беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    Вечером 26 апреля системы ПВО ликвидировали три самолетных БПЛА, атаковавших воздушное пространство Брянской области, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    Об уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью вечером 26 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 22:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО ликвидировали цели.

    Губернатор региона Александр Богомаз заявил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. По словам главы области, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы.

    Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональные действия по обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, а в утренние часы силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Рубио сообщил о решающей неделе для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    На текущей неделе Вашингтон примет ключевое решение о своем дальнейшем участии в урегулировании кризиса на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

    Рубио в интервью каналу NBC News отметил, что наступающая неделя станет критически важной для процесса урегулирования кризиса на Украине, сообщает ТАСС. «Полагаю, это будет критически важная неделя, эта неделя будет очень важной, во время нее мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать. Или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны», – заявил Рубио.

    Он добавил, что существует определенный оптимизм относительно дальнейших шагов, однако подчеркнул необходимость сохранять реалистичный взгляд на ситуацию. По словам Рубио, США находятся близко к некоторым решениям, но пока еще этого недостаточно для окончательного прогресса.

    Ранее британский премьер Кир Стармер после встречи с Владимиром Зеленским в Риме указал на положительные подвижки в переговорах по мирному урегулированию.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели продуктивную беседу перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане, а Зеленский также обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы мирного урегулирования.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 18:03 • Новости дня
    В Амстердаме прошла акция против поставок оружия на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Амстердама состоялась акция, участники которой выразили протест против передачи оружия на Украину и выступили за мирное урегулирование.

    Демонстрация против передачи вооружения Киеву и за мир прошла на площади Дам в Амстердаме, сообщает РИА «Новости». Участники акции пронесли по центральным улицам города плакаты с призывами не поддерживать войну и искать дипломатические решения конфликта. С лозунгами «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!» и «За мир с Россией!» демонстранты выразили несогласие с позицией властей Нидерландов.

    Организаторы призвали правительство страны выступить посредником на переговорах, а не поставлять на Украину военное снаряжение. Один из активистов, Марк, заявил: «Я вижу, что люди в Нидерландах постепенно меняют свое мнение о ситуации. Они больше не верят рассказам основных средств массовой информации об этой войне, а также о других войнах». Он подчеркнул, что, несмотря на скромный масштаб, люди все равно пришли поддержать протест.

    Марк также отметил растущее недовольство жителей страны предстоящим саммитом НАТО в Гааге, так как, по его мнению, на проведение мероприятия будут потрачены значительные средства, которые могли бы быть направлены на внутренние нужды населения.

    Ранее десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов движения «Вместе за Германию», участники которых потребовали прекратить военную и финансовую помощь Украине и ужесточить контроль на границах.

    Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам.

    Коментарии (2)
    27 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов в Брянской области

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников в разные промежутки времени.

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников, атаковавших регион в разные промежутки времени.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью, передает ТАСС.

    В Минобороны России уточнили, что атаки дронов были зафиксированы с 23:00 до 04:00 по московскому времени. Представитель ведомства сообщил: «В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Западная группировка войск за один день вывела из строя десятки украинских пунктов управления беспилотниками и станций спутниковой связи Starlink, самым эффективным оружием против дронов сейчас является дробовик, а защиту от атак беспилотников обеспечивает грамотная организация подразделений, а Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы, чтобы компенсировать нехватку дальнобойного вооружения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    В городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине
    Соратник Ле Пен собрался побороться за пост президента Франции
    В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России по конфликту на Украине
    Чехия стала главным поставщиком пива из ЕС для России
    Верховный суд назвал обстоятельства для освобождения от алиментов
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова «кофе»

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров? Подробности

    Перейти в раздел

    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............