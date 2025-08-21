У сотрудников СБУ на Украине прошли обыски из-за дела Коломойского

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.2 комментария
НАБУ провело обыски у сотрудников СБУ из-за дела Коломойского
Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ из-за подозрений в передаче информации по делу олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), пишут украинские СМИ. В июле сама СБУ проводила массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины.
Поводом стало подозрение в передаче конфиденциальной информации по делу олигарха. Следствие считает, что сведения о расследовании дела компании «Укрнафта» передавались адвокатам Коломойского через посредника Богдана Якимца, передает РИА «Новости».
По информации издания, Высший антикоррупционный суд 13 августа выдал разрешение на обыски в отношении нескольких сотрудников СБУ. В числе фигурирующих в деле оказался начальник одного из управлений Павел Дударь, который имеет доступ к материалам расследования по Коломойскому.
Сообщается, что основанием для проведения обысков стала переписка, найденная в телефоне бизнесмена Якимца. В ней содержалась переписка с работниками СБУ, включая Дударя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, когда на Украине Владимир Зеленский попытался урезать полномочия НАБУ, именно СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины.
СБУ в 2023 году предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его.
Осенью 2022 года власти Украины решили национализировать ряд предприятий, включая «Укрнафту» и «Укртатнафту». Акции этих компаний, принадлежавшие Коломойскому, перешли в собственность государства.
Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля. Он лишен украинского гражданства.