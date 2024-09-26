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Коломойский обвинил США в организации своего задержания
Украинский олигарх Коломойский обвинил США в организации своего задержания
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что его арест был инициирован после визита украинских антикоррупционных чиновников в США, которые надавили на украинские правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела против него, сообщили украинские СМИ.
По его словам, американская сторона оказывала давление на украинские правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела против него.
Выступая на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, Игорь Коломойский обвинил США в организации своего задержания. Олигарх утверждает, что после визита представителей украинской антикоррупционной системы в Соединенные Штаты в августе прошлого года, он незамедлительно стал объектом преследования со стороны украинских правоохранительных органов.
«Сразу после этой поездки мне вручили подозрение», – заявил Коломойский, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что, несмотря на многочисленные попытки Национального антикоррупционного бюро Украины допросить его по делу о приватизации Приватбанка, ни один допрос так и не состоялся. По словам Коломойского, допрос назначали и переносили минимум 13 раз.
Коломойский подчеркнул, что считает предъявленные ему обвинения необоснованными и политически мотивированными. Он напомнил, что полностью рассчитался с государством по обязательствам перед Приватбанком.
Напомним, офис генпрокурора Украины предъявил находящемуся под стражей олигарху Коломойскому новое обвинение в организации заказного убийства В то же время, украинский олигарх лишился кипрского гражданства из-за предоставления ложных данных при его получении и сомнительной репутации бизнесмена.