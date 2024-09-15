Коломойского лишили гражданства Кипра

Власти Кипра лишили украинского олигарха Коломойского гражданства

Tекст: Вера Басилая

Согласно публикации в кипрской газете «Филелефтерос», совет министров Кипра 4 сентября 2024 года принял решение о лишении гражданства восьми лиц, среди которых оказался украинский олигарх Игорь Коломойский. Основной причиной такого решения стали многочисленные нарушения при получении гражданства, передает РИА «Новости».

«В решении, принятом 4 сентября, говорится, что как до, так и после натурализации он был и остается лицом сомнительного характера, а его натурализация создала и создает огромный риск для репутации Республики Кипр», – пишет издание.

В частности, при подаче заявления на натурализацию Коломойский не указал на расследование в отношении него в России по делу об уклонении от уплаты налогов, которое проводилось еще в 2008 году. Это обстоятельство, по мнению кипрских властей, свидетельствует о попытке сокрытия существенных фактов и создает угрозу репутации страны.

Напомним, в начале сентября Коломойского поместили под стражу по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Позднее его обвинили в организации преступной группы.