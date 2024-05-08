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На Украине Коломойскому предъявили обвинение в организации заказного убийства
Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил находящемуся под стражей олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства.
Как говорится в сообщении генпрокуратуры, известному бизнесмену сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с организацией заказного убийства, передает РИА «Новости».
Офис генпрокурора имя подозреваемого не называет, однако из опубликованного понятно, что речь идет об Игоре Коломойском.
По данным следствия, Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по признанию недействительными решения общего собрания акционеров ОАО, для чего привлек членов банды, которые попытались зарезать мужчину.
В генпрокуратуре рассказали, что преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды. Как пишет издание «Страна», покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко, отказавшегося «выполнять указания в корпоративном споре» вокруг предприятия «ДнепрСпецСталь» в Запорожье.
Ранее в российскую федеральную собственность взыскали многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров.
Напомним, в начале сентября Коломойского поместили под стражу по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Позднее его обвинили в организации преступной группы.