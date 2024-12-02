Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»

Коломойский обвинил Зеленского в незаконной национализации активов «Укрнафты»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Игорь Коломойский, внесенный в РФ в перечень экстремистов и террористов, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты». Коломойский заявил, что отчуждение акций компании в конце 2022 года было инициировано Зеленским через верховного главнокомандующего для контроля над «Укрнафтой».

В интервью агентству УНИАН бизнесмен заявил: «Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил о национализации »Укрнафты«, хотя официальные документы говорят о другом». Он подчеркнул, что власти пытались незаконно национализировать предприятие, используя военное положение как предлог.

Коломойский также отметил, что летом 2022 года Ростислав Шурма, бывший заместитель главы офиса Зеленского, предлагал ему отказаться от акций «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делам Приватбанка. Бизнесмен считает, что нынешнее руководство «Укрнафты» связано с окружением Зеленского и превратило компанию в «кормушку коррупционеров».

Доля «Укрнафты», ранее принадлежавшая Коломойскому, в ноябре 2022 года была конфискована государством по закону о принудительном отчуждении стратегически важного имущества. Сейчас «Нафтогаз Украины» является крупнейшим акционером компании, владея 50% плюс одной акцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ сообщила о масштабных хищениях в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта», а также стало известно об обыске в доме Игоря Коломойского по делу о махинациях в «Укртатнафте». Журналисты отмечали, что украинские олигархи, включая Коломойского, столкнулись с финансовыми трудностями после разрыва экономических связей с Россией.