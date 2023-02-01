СБУ сообщила о масштабных хищениях в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

На Украине разоблачили масштабные схемы хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении масштабной схемы хищений на сумму около 1 млрд долларов в нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта».

В сообщении СБУ говорится о том, что установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем, передает РИА «Новости».

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности, среди которых вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, их уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Топ-менеджменту «Укртатнафты» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Также в СБУ утверждают, что хищения в компаниях осуществлялись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

«По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в различных регионах Украины», – говорится в сообщении СБУ.

Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе «Укрнафту» и «Укртатнафту», акции этих компаний, принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому, перешли в собственность государства.

Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.

Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.