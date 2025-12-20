  • Новость часаРоссийские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    20 декабря 2025, 14:30 • Новости дня

    Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польский президент Кароль Навроцкий преподнес Владимиру Зеленскому на встрече двухтомник документов о гибели поляков в ходе Волынской резни.

    Навроцкий передал Зеленскому двухтомную книгу «Документы Волынской резни», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wiadomosci.

    В издании собраны свидетельства очевидцев массового истребления польского населения на западе Украины, совершенного украинскими националистами

    Навроцкий и Зеленский провели переговоры 19 декабря. После встречи президент Польши отметил, что Киев недостаточно ценит поддержку Варшавы.

    Ранее в Польше заявили, что в 2026 году собираются провести эксгумацию останков жертв Волынской резни в четырех-пяти локациях на Украине.

    Трактовка Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (организации запрещены в России) остается одним из главных споров в отношениях между Польшей и Украиной.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    20 декабря 2025, 01:47 • Новости дня
    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты
    @ informator_live

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты из-за закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени после взрывов в Одесской области Украины, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    «Идет координация с Республикой Молдова. Разрабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины», – приводит слова Кулебы ТАСС.

    По его словам, власти сосредоточены на обеспечении обходных маршрутов для транспорта в южных регионах страны. Кулеба отметил, что вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками уже начата проработка других возможных путей передвижения.

    Работа новых маршрутов будет охватывать пассажирские перевозки, грузовой транспорт и организацию транзитных потоков с выходом к пунктам пропуска на границе и по дунайскому направлению.

    Ранее воздушные удары привели к закрытию автомобильного моста в селе Маяки на трассе Одесса-Рени. Мост в Маяках как и мост в районе Затоки связывает Одессу с южной частью области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы наносили удары по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Этот автомобильный и железнодорожный  путепровод является ключевой логистической линией, которая соединяет Одессу с Румынией. По этому маршруту осуществляются военные поставки от стран НАТО на Украину.

    19 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    20 декабря 2025, 08:01 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные из двух бригад оставили свои позиции после того, как по ним ударили российские войска, сообщил источник в силовых структурах России.

    Бегством с передовых позиций на Харьковском направлении отметились подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ, сообщил собеседник ТАСС.

    Он уточнил, что бойцы ВСУ побежали в результате комплексного огневого поражения их позиций.

    Ранее российские военные нашли в освобожденном Красноармейске заброшенный пункт управления FPV-дронами ВСУ с оборудованием и боеприпасами.

    Также сообщалось, что украинские солдаты в Гуляйполе жалуются на невозможность сбежать из города.

    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    19 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая во время визита украинской делегации в Польшу, по ошибке назвал президента Польши Кароля Навроцкого Карлом.

    «Мы говорили об этом сегодня с Карлом», – сказал Зеленский, обсуждая ключевые темы переговоров с польским коллегой, передает РИА «Новости». При этом Карл и Кароль – это различные языковые вариации одного имени, отличие которых связано с традициями транслитерации.

    Навроцкий после встречи отметил разочарование позицией Украины по поводу польской поддержки. Он подчеркнул, что многочисленные усилия и помощь, оказанные Украине, не были должным образом оценены Киевом. Навроцкий уточнил, что донес этот посыл Зеленскому во время «твердой, но вежливой и джентльменской беседы» в Варшаве.

    Польский лидер также напомнил, что с 2022 года Польша потратила на помощь Украине 4,99% своего валового внутреннего продукта.

    Ранее президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину.

    19 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    19 декабря 2025, 21:18 • Новости дня
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    19 декабря 2025, 23:14 • Новости дня
    Сын посла Украины задержан по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова
    @ МИД Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которая до назначения позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям, подтвердила задержание на Украине своего сына Богдана Рынжука по подозрению в убийстве в Вене Данилы Кузьмина, сына вице-мэра Харькова.

    Илащук обратилась с просьбой не политизировать задержание. «Оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях», – приводят ее слова украинские СМИ.

    Илащук также заявила, что считает некорректным связывать процессуальный статус сына с ее дипломатической должностью либо обращаться к политическим трактовкам этого происшествия.

    Согласно декларациям, Богдан Рынжук указан как ее сын, однако некоторые СМИ отмечают, что она является его мачехой. В СМИ указывается, что отцом Богдана Рынжука является известный предприниматель из Черновцов Иван Рынжук.

    Украинские СМИ сообщали о задержании в Киеве двух подозреваемых по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова. СМИ сообщали, что причиной убийства Кузьмина в Вене мог стать незакрытый финансовый долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Украинские СМИ писали о ней как о специалисте по драгоценным украшениям и «гипнотизере». В украинском МИДе заявили, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.

    20 декабря 2025, 10:23 • Новости дня
    @ Cold River Productions/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Миллионы беженцев с Украины стали причиной всплеска инфекционных заболеваний в Европе, ситуация усугубилась из-за отсутствия вакцинации и работы биолабораторий, заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию микробиолог Игорь Никулин.

    Сразу после Майдана на Украине был ликвидирован санэпиднадзор, а людей не прививали от опасных болезней, сказал Никулин, передает «Царьград».

    Украинские власти запретили использование российских вакцин по политическим причинам, а западные препараты оказались слишком дорогими. Страна вышла на первое место в Европе по заболеваемости корью, ботулизмом и бешенством. Никулин подчеркнул, что появление биолабораторий привело к критическому росту числа особо опасных инфекций.

    Генерал-майор Минобороны Игорь Ртищев ранее сообщал, что агентство USAID могло участвовать в тестировании фармакологических препаратов на украинском населении. Эта информация неоднократно подтверждалась должностными лицами США, такими как Джон Кирби, Виктория Нуланд и Роберт Кеннеди-младший.

    Эксперт указал, что при администрации предыдущего президента США Джо Байдена было создано более 30 военно-биологических лабораторий в крупнейших городах Украины.

    По его словам, именно после их появления начались вспышки эпидемических заболеваний, особенно опасных в очагах как Винница, где причиной гибели десятков людей стала атипичная пневмония, связанная с деятельностью американской лаборатории.

    Никулин отметил, что у украинских военных были обнаружены антитела к различным опасным инфекциям, это свидетельствует о проведении незаконных экспериментов. Он также отметил, что с началом боевых действий на Донбассе все чаще фиксировались вспышки неизвестных болезней.

    Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    20 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Высокое в Сумской области, а группировка «Центр» освободила населенный пункт Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Искрисковщины, Никольского, Рыжевки и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Старицы, Терновой, Избицкого и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Водянским, Вольным, Грузскоим, Завидо-Кудашево, Новоалександровкой, Новокриворожьеми Самарским ДНР.

    Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии у Ковшаровки, Купянска-Узлового, Моначиновки, Парноватого, Самборовки Харьковской области и Краснлого Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при эжтом составили более 240 военнослужащих, танк, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155 самоходная артиллерийская установка Paladin. Уничтожены станция РЭБ и десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии поблизости от Кирово, Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Миньковки ДНР.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция РЭБ и четыре склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Андреевкой Днепропетровской области, Гуляй-полем, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих и бронемашину, отчитались в Минобороны.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    19 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Дело о госизмене возбуждено в отношении «кошелька Зеленского» Миндича
    Дело о госизмене возбуждено в отношении «кошелька Зеленского» Миндича
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Тимура Миндича, который покинул Украину и находится в Израиле, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).

    По словам депутата, он направил свой запрос в СБУ еще в ноябре, после публикаций аудиозаписей, якобы сделанных в квартире Миндича. Ответ от спецслужбы поступил только в середине декабря, , сообщает РИА «Новости».

    Парламентарий уточнил, что интересовался у СБУ, имел ли Тимур Миндич доступ к государственной тайне, мог ли сотрудничать со спецслужбами России, а также насколько сильно он влиял на Владимира Зеленского и Рустема Умерова – теперь уже главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    В опубликованном ответе СБУ говорится, что начато досудебное расследование не только в отношении Миндича, но и «связанных с ним лиц». Точный перечень фигурантов дела, чьи имена фигурируют в материалах следствия, не разглашается.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Ранее соратник и «кошелек» Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.

    20 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что по десять дронов были уничтожены над Белгородской и Воронежской областями. Кроме того, два БПЛА были сбиты над Курской областью и столько же – над Липецкой областью. Еще два беспилотника были перехвачены над акваторией Азовского моря. Над территорией Брянской области был уничтожен один украинский дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    19 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Украина передала Западу координаты «Орешника» в Белоруссии

    Зеленский: Украина передала Западу данные о размещении «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Украина передала западным странам сведения о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, передает РБК.

    Глава киевского режима отметил на пресс-конференции с польским лидером Каролем Навроцким, что эти данные уже переданы западным партнерам и Евросоюзу.

    По словам Зеленского, Киев рассчитывает, что союзники самостоятельно оценят степень угрозы и выработают соответствующую реакцию. Местоположение ракетного комплекса раскрыто не было.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что уничтожить «Орешник» невозможно.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о размещении комплекса «Орешник» в районе Слуцка.

    Ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года.

    20 декабря 2025, 06:18 • Новости дня
    Guardian назвала жесткой позицию Путина по Украине в программе «Итоги года»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные СМИ прокомментировали программу «Итоги года», в ходе которой президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    «Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», – пишет Guardian.

    В обзорах американского телеканала NBC и французской газеты Parisien подчеркивается, что российский лидер в ходе прямой линии говорил на разнообразные темы – от украинской до обсуждения инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог, передает РИА «Новости»

    Газета Politico подчеркнула интерес к самому формату мероприятия, а также отметила, что Путин не изменил заявленные ранее цели России в рамках специальной военной операции. Издание также указало, что вопрос урегулирования лидер России перенес на ответственность Запада, говоря, что теперь «мяч на их стороне».

    Кроме того, Politico и CNN, обратили внимание на заявление Путина о готовности России подумать о гарантиях безопасности на выборах на Украине.

    Американское издание Washington Post подчеркнуло, что Путин, помимо украинского кризиса, сделал акцент на экономической ситуации в стране, опираясь на статистику. В ответ на позицию Европы он отметил несоответствие жесткой линии в отношении России новым сигналам, поступающим из Вашингтона, где наметился более «дружелюбный к Москве» последовательный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

