Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Захарова заявила о поддержке Варшавой направленного против России нацизма
Варшаву устраивал нацизм киевского режима, Польша спонсировала его, пока он был обращен против России и не затрагивал ее собственные интересы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Польские власти устраивал нацизм киевского режима, пока он был обращен против России, передает радио Sputnik. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на спонсирование Варшавой соседней страны.
«Если бы Бандера, героизированный на всех плакатах, во всех учебниках, Варшаву не устраивал бы на территории Украины, она бы не давала деньги», – сказала дипломат. По ее словам, использование радикальных настроений против Москвы считалось выгодным для определенных политических кругов.
Захарова отметила двуличие польского руководства, которое делит нацизм на приемлемый и плохой в зависимости от собственных симпатий и фобий. Отношения двух государств вновь обострились из-за действий Киева.
В конце мая Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков главаря запрещенной экстремистской организации ОУН*-УПА* Андрея Мельника. Он также присвоил имя героев УПА центру специальных операций. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера высшей награды – ордена Белого Орла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
Американские журналисты спрогнозировали разрушение союза Киева и Варшавы из-за чествования украинских националистов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об убийствах боевиками этой экстремистской организации советских граждан.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ