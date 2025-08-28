В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.2 комментария
Bloomberg: Диалог Пекина и Дели возобновился после письма Си Цзиньпина Моди
Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо премьер-министру Индии Нарендре Моди с предложением улучшить отношения между странами, сообщает Bloomberg.
В марте, на фоне усиления торговой войны США и Китая, Пекин начал негласное сближение с Индией, пишет Bloomberg.
Президент КНР Си Цзиньпин направил письмо индийскому президенту Драупади Мурму с выражением обеспокоенности возможными американо-индийскими сделками, которые могли бы навредить интересам Китая. В письме также был назван китайский провинциальный чиновник, который должен был курировать налаживание контактов с Нью-Дели, и послание было передано премьеру Нарендре Моди.
Моди начал серьезно прорабатывать улучшение отношений с Китаем лишь в июне, когда переговоры по торговле с США обострились, а американский президент Дональд Трамп ввел 50% тарифы на индийский экспорт из-за закупок российской нефти. Это стало шоком для индийского правительства, которое ранее рассматривалось Вашингтоном как противовес Китаю. На этом фоне Индия и Китай согласились активизировать усилия по урегулированию давнего пограничного конфликта, а впервые за семь лет Моди готовится посетить Китай.
Сближение подкрепили контакты на высоком уровне: советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал провел переговоры в Китае, а летом 2025 года глава МИД Субраманьям Джайшанкар встретился с китайским коллегой Ван И – впервые за пять лет. Китай пообещал разблокировать поставки удобрений и редкоземельных металлов, а страны договорились возобновить прямые авиарейсы. Кроме того, индийский бизнес начал прощупывать почву для новых проектов с китайскими компаниями, включая возможное производство аккумуляторов для электромобилей в партнерстве с BYD.
Однако между странами сохраняется недоверие. Китайские связи с Пакистаном, а также вопросы о будущем Далай-ламы остаются болезненными темами. Индия по-прежнему участвует в антикитайском формате Quad вместе с США, Австралией и Японией. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что экономическая выгода нормализации отношений значительна: Индии нужны китайские инвестиции для роста производства, а Китаю интересен индийский рынок на фоне торговых барьеров со стороны США и Европы.
Ожидается, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября Моди и Си встретятся лично. Впрочем, крупного нового соглашения ждать не стоит из-за участия Пакистана, однако кулуарные контакты могут способствовать дальнейшему сближению. Как отмечает бывший китайский дипломат Цуй Хунцзянь, Си Цзиньпин пока будет действовать осторожно и только при явном прогрессе в отношениях выйдет на первый план.
Ранее МИД Китая сообщил о саммите ШОС с участием более 20 лидеров стран, в том числе премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Пекин согласился возобновить экспорт удобрений, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин в Индию после переговоров глав МИД двух стран в Нью-Дели.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США своими пошлинами подталкивают Индию к России и Китаю.