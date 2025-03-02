Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.20 комментариев
Американский модуль Blue Ghost совершил успешную посадку на Луне
Американский модуль Blue Ghost доставил грузы НАСА на Луну для экспериментов
Американский посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно совершил посадку на Луне, доставив десять грузов НАСА для проведения научных экспериментов, включая изучение магнитных полей.
Американский посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил посадку на лунную поверхность, сообщает ТАСС. Посадка была осуществлена в 11:36 по московскому времени, трансляция велась на сайте НАСА. Полет длился около полутора месяцев, начиная с запуска ракеты Falcon-9 компании SpaceX с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде 15 января.
Модуль доставил на поверхность Луны десять грузов НАСА, предназначенных для проведения различных научных исследований. Среди них – эксперименты по сбору лунного грунта и изучению магнитных полей. Также Blue Ghost сделает рентгеновские снимки магнитосферы Земли.
Предполагается, что модуль будет функционировать на Луне около двух недель. Это второй американский модуль, достигший поверхности Луны с прошлого года. В феврале предыдущего года модуль Nova-C также был доставлен на Луну, однако из-за неполадок его работа была ограничена одной неделей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с целью доставки посадочного модуля Athena к Луне. Сообщалось, что США планировали запустить новый лунный аппарат Athena 26 февраля. Также сообщалось, что планы Европы по освоению Луны оказались под угрозой из-за пересмотра программы «Артемида».