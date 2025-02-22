США собрались запустить новый лунный аппарат Athena 26 февраля

НАСА сообщило о запуске лунного аппарата Athena 26 февраля в рамках программы CLPS

Tекст: Мария Иванова

Соединенные Штаты планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат Athena, пишет «Интерфакс». Athena создана компанией Intuitive Machines и предназначена для проведения научных исследований и тестирования технологий на поверхности Луны.

Посадка модуля запланирована на 6 марта в районе плато Монс Мутон на Южном полюсе Луны. Модуль будет оснащен дрелью и масс-спектрометром для измерения потенциального присутствия летучих веществ и газов в лунном грунте. Дрель TRIDENT сможет проникать на глубину до 1 метра и будет управляться дистанционно с Земли. Масс-спектрометр MSOLO займется анализом газов, выделяемых из образцов.

Запуск Athena будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал.

Это уже второй лунный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года аппарат Odysseus успешно приземлился в районе кратера Малаперт А, доставив пять научно-исследовательских приборов.

Миссия Odysseus стала первой за 50 лет посадкой американского космического корабля на Луну и первой, проведенной частной компанией. Стоимость проекта составила 118 млн долларов и была частью программы коммерческой доставки грузов на Луну НАСА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, планы Европы по исследованию Луны могут быть под угрозой из-за того, что США пересматривают программу «Артемида», включая возможную отмену ключевых элементов, что может сказаться на лунных амбициях Европейского космического агентства.

Между тем Индия готовится к высадке своего космонавта на Луну к 2040 году и планирует создание собственной космической станции в ближайшие десять лет.



