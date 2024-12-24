Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Индия запланировала высадку космонавта на Луну в 2040 году
Индия создаст космическую станцию и отправит космонавта на Луну к 2040 году
Индия готовится к высадке своего космонавта на Луну к 2040 году, а также планирует создание собственной космической станции в ближайшие десять лет.
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о намерении страны отправить своего космонавта на Луну в 2040 году, сообщает ТАСС.
Председатель ISRO Шридхара Соманатх заявил телеканалу NDTV, что индийский флаг установят на Луне в честь 100-летия независимости страны.
Также Соманатх отметил, что у Индии впервые появилась долгосрочная космическая стратегия на 25 лет. Согласно этой стратегии, страна планирует запустить модуль космической станции в 2028 году, что станет первым шагом к созданию полноценной орбитальной станции через десять лет.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее поставил задание департаменту космических исследований разработать первую обитаемую космическую станцию к 2035 году. Кроме того, он подчеркнул важность программы по высадке космонавтов на Луну к 2040 году. В планах также развитие программ для запуска орбитальных станций к Венере и посадочных модулей на Марс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия и США договорились продлить сроки работы МКС для предотвращения перерывов в пилотируемой программе.