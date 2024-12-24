Индия запланировала высадку космонавта на Луну в 2040 году

Индия создаст космическую станцию и отправит космонавта на Луну к 2040 году

Tекст: Евгения Караваева

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о намерении страны отправить своего космонавта на Луну в 2040 году, сообщает ТАСС.

Председатель ISRO Шридхара Соманатх заявил телеканалу NDTV, что индийский флаг установят на Луне в честь 100-летия независимости страны.

Также Соманатх отметил, что у Индии впервые появилась долгосрочная космическая стратегия на 25 лет. Согласно этой стратегии, страна планирует запустить модуль космической станции в 2028 году, что станет первым шагом к созданию полноценной орбитальной станции через десять лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее поставил задание департаменту космических исследований разработать первую обитаемую космическую станцию к 2035 году. Кроме того, он подчеркнул важность программы по высадке космонавтов на Луну к 2040 году. В планах также развитие программ для запуска орбитальных станций к Венере и посадочных модулей на Марс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия и США договорились продлить сроки работы МКС для предотвращения перерывов в пилотируемой программе.

