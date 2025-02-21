Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
FT: Планы Европы по Луне оказались под угрозой из-за пересмотра «Артемиды»
FT: Пересмотр проекта «Артемида» ставит под угрозу лунные амбиции Европы
Планы Европы по исследованию Луны могут быть под угрозой из-за пересмотра США программы «Артемида», включая возможную отмену ключевых элементов, что может сказаться на лунных амбициях Европейского космического агентства, сообщает Financial Times.
Глава отдела роботизированных и пилотируемых исследований ЕКА Даниэль Нойеншвандер отметил важность партнерства с США и подчеркнул, что «со стороны США происходят изменения», передает РИА «Новости».
Он заявил: «Мы сядем с нашими коллегами из НАСА и оценим, что это значит для нашего сотрудничества... Я знаю, что эти обсуждения могут стать более деловыми, чем в прошлом. Европа будет готова».
В НАСА подтвердили, что международное партнерство остается «важной частью кампании Артемида». Эти заявления прозвучали на фоне пересмотра расходов в НАСА командой Илона Маска, которая рассматривает программу «Артемида» стоимостью около 100 млрд долларов.
Маск ранее критиковал программу за ее «крайнюю неэффективность», считая, что она ориентирована больше на создание рабочих мест, чем на достижение результатов.
Первый полет в рамках лунной программы НАСА «Артемида-1» состоялся в ноябре 2022 года, включив в себя интегрированный полет ракеты-носителя SLS и созданного совместно с ЕКА корабля Orion.
Однако пилотируемый полет в рамках миссии Artemis II был вновь отложен. По словам администратора НАСА Билла Нельсона, он теперь планируется на апрель 2026 года после очередной задержки, о которой он сообщал в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине.