НАСА запланировало прямую трансляцию посадки зонда Odysseus на Луну

НАСА решила провести прямую трансляцию посадки зонда Odysseus на Луну

Tекст: Денис Тельманов

Модуль создан компанией Intuitive Machines по контракту с НАСА, по рассчетам специалистов аппарат прилунится в 17.49 по времени Восточного побережья США 22 февраля (01.49 мск в пятницу 23 февраля), передает РИА «Новости».

Отмечается, что трансляция прилунения начнется на сайте НАСА и в социальных сетях ведомства в 00.15 мск. По завершению операции запланирована пресс-конференция ее участников.

Миссия IM-1 стартовала с Земли 15 февраля в качестве первого шага программы «Артемида» по высадке на Луне международного экипажа и строительству окололунной станции.

Модуль Odysseus должен совершить посадку в районе южного полюса Луны и доставить туда научные разработки НАСА, в том числе закрепленную на хвостовой части аппарата камеру SCALPSS 1.0, которая будет снимать прилунение аппарата, а также грузы других партнеров Intuitive Machines.

Миссия IM-1 - вторая с начала года. Первая стартовала 8 января, но из-за возникших технических проблем завершилась 19 января, модуль упал в Тихий океан.