Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.0 комментариев
SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C
Компания SpaceX запустила ракету Falcon-9, которая должна доставить к Луне грузы, в том числе посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines. Трансляция велась на сайте НАСА.
Старт Falcon-9 прошел с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в 1.05 по местному времени (9.05 по Москве). Ожидается, посадка лунного модуля состоится 22 февраля, передает ТАСС.
Большую часть финансирования для осуществления полета выделило НАСА, предоставившее для Nova-C несколько приборов, в том числе низкочастотный радиоприемник для изучения влияния заряженных частиц у поверхности Луны на сигнал и лидар. Также на модуле установлена камера, разработанная студентами Университета аэронавтики Эмбри-Риддла.
Ранее американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.