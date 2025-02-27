SpaceX запустила Falcon-9 для доставки посадочного модуля Athena к Луне

Tекст: Антон Антонов

Ракета стартовала в 19.16 по местному времени (03.16 мск 27 февраля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Прилунение аппарата планируется на 6 марта, передает ТАСС.

После посадки модуль Athena проработает на поверхности Луны около 10 земных суток. Основная цель миссии IM-2 – изучение и разведка ресурсов естественного спутника Земли. В качестве полезной нагрузки аппарат оснащен камерами, установкой для бурения грунта TRIDENT и масс-спектрометром MSolo, предназначенным для анализа органических и неорганических соединений.

Кроме того, модуль Athena доставит передатчик Nokia формата 4G, что может сделать возможным создание первой станции сотовой связи на Луне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, это уже второй лунный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года аппарат Odysseus успешно приземлился в районе кратера Малаперт А, доставив пять научно-исследовательских приборов.