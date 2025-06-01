Трамп предсказал экономический крах США в случае отмены судом его тарифов

Трамп: Отмена тарифов судом позволит другим странам держать США в заложниках

«Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по тарифам, чего не ожидается, это позволит другим странам держать нашу нацию в заложниках своими антиамериканскими тарифами, которые они будут использовать против нас. Это означало бы экономический крах Соединенных Штатов Америки», – предсказал Трамп мрачное развитие американской истории в случае нарушения его планов.

До этого министр торговли Говард Латник в эфире Fox News Sunday заявил, что «тарифы никуда не денутся» после того, как федеральный апелляционный суд на прошлой неделе приостановил действие многих из них, пишет CNN.

Он добавил, что у президента Трампа «так много других полномочий», что когда его лишают каких-либо из них, он ищет и находит другие варианты.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.