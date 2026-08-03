Жога рассказал участникам «Территории смыслов» о принципах работы современных управленцев

Tекст: Дарья Григоренко

Жога выступил на всероссийском форуме «Территория смыслов». В дискуссии также приняли участие губернатор Чукотки Владислав Кузнецов и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Во время выступления Артем Жога поделился опытом перехода от военной службы к гражданской работе и рассказал о ключевых задачах, стоящих перед современными руководителями. По его словам, качество управленческих решений напрямую влияет на жизнь большого числа людей.

«Главный результат работы управленца – это решение, от качества и правильности зависят жизни огромного количества людей. Это большая ответственность, поэтому принятию решений должен предшествовать глубокий и тщательный анализ ситуации», – отметил Жога.

Полпред подчеркнул, что система управления сегодня меняется и становится более оперативной. По его словам, вместо большого количества согласований все большее значение приобретают скорость принятия решений и способность заранее реагировать на возникающие вызовы. Отдельно Жога остановился на возможностях искусственного интеллекта, который, по его словам, способен значительно расширить инструментарий руководителей и повысить эффективность работы государственных структур.

В ходе встречи полпред также рассказал о восстановлении регионов Донбасса при участии субъектов Уральского федерального округа. Он отметил, что такая работа является примером взаимодействия и поддержки между регионами страны.

Одним из таких проектов стал «Доброслужащий», в рамках которого представители регионов УрФО отправляются на новые территории для оказания помощи жителям и участникам боевых действий. По данным организаторов, в проекте уже приняли участие более 100 государственных служащих, которые во время отпусков помогали в восстановительных работах.

Участники форума также задали Артему Жоге вопросы о сохранении эффективности команды и борьбе с профессиональным выгоранием при высокой нагрузке. Отвечая на них, он отметил, что для людей, которые воспринимают свою деятельность как служение, важна не только продолжительность рабочего времени, но и осознание значимости своей работы. «Служение не бывает по часам, оно происходит в режиме 24/7. Ты служишь Родине тогда, когда ты ей нужен. Каждый человек, который увлечен своим делом, он неизбежно будет перерабатывать. Но когда ты ощущаешь свою важность и нужность для страны и для народа, слово «выгорание» уходит второй план», – сказал Жога.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» в этом году проходит в рамках трех смен – «Единство», «Правда» и «Родина». Всего мероприятие объединит около трех тысяч участников в возрасте от 16 до 35 лет в очном и дистанционном форматах.