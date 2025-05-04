Штангистка Кузьминова с мировым рекордом победила на юниорском чемпионате мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянка Варвара Кузьминова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу среди спортсменов до 17 лет, сообщает ТАСС. Она подняла в сумме 235 кг – 108 кг в рывке и 127 кг в толчке, установив мировой рекорд по общему результату. Кроме того, Кузьминова показала рекордные результаты мира и России в рывке.

Также спортсменка завоевала серебро в соревнованиях среди девушек до 20 лет в той же весовой категории до 76 кг. В этом зачете победу одержала американка Элла Никольсон, поднявшая на 1 кг больше – 236 кг (106 кг в рывке и 130 кг в толчке).

Молодежный чемпионат мира завершится 5 мая. Российские спортсмены продолжают участие в турнире под нейтральным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская федерация тяжелой атлетики сократила количество российских спортсменов на чемпионате Европы в Кишиневе более чем в два раза, оставив в списке только шестерых из тринадцати.