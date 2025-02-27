EWF сократила заявку российских штангистов на ЧЕ в два раза

Европейская федерация сократила список российских штангистов для ЧЕ в Кишиневе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) сократила заявку российских штангистов на участие в чемпионате Европы более чем в два раза, сообщает ТАСС.

В обновленный список вошли шесть российских спортсменов из тринадцати, ранее заявленных на апрельское соревнование в Кишиневе. Среди тех, кто сохранил свои места в составе участников, – Исмаил Гаджибеков, Егор Климонов, Хас-Магомед Балаев, Зарина Гусалова, Евгения Гусева и Мария Груздова.

В результате изменений из списка были исключены Зулфат Гараев, Рамзан Джанхотов, Георгий Купцов, Артур Бабаян, Даниил Вагайцев, Регина Шайдуллина и Елизавета Жаткина. Эти спортсмены представляли различные весовые категории, начиная от 45 кг и заканчивая свыше 109 кг. Причины сокращения заявки EWF пока не озвучила.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Кишиневе с 13 по 21 апреля. Отбор российских участников проводился на основе результатов, показанных на кубке страны в Верхней Пышме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штангист Алексей Иванов был лишен золотой медали чемпионата мира 2013 года из-за допинг-скандала. Также сообщалось, что штангистов Андрея Юфкина и Артура Казаряна дисквалифицировали за употребление допинга. Международная федерация тяжелой атлетики пообещала штрафовать российских штангистов на 5 тыс. долларов за нарушение нейтрального статуса.