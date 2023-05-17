Штангистов из России пообещали штрафовать на 5 тыс. долларов за нарушение нейтрального статуса

Нарушившие условия нейтрального статуса на международных соревнованиях российские и белорусские тяжелоатлеты могут быть оштрафованы на 5 тыс. долларов, указывается в регламенте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Решение о наказании спортсменов, ранее оформивших нейтральный статус, но затем нарушивших условия его получения, будет принимать комиссия по дисциплине и этике. Она имеет право наложить штраф до 5 тыс. долларов на спортсмена или его персонал, в свою очередь национальная федерация может быть оштрафована на сумму до 100 тысяч, передает ТАСС.

Согласно решению IWF, претендующие на получение нейтрального статуса спортсмены должны заполнить индивидуальные декларации, где должны подтвердить, что не имеют связей с вооруженными силами, органами госбезопасности и другими структурами, которые поддерживают проведение СВО и то, что ранее никогда не высказывались в поддержку СВО.

Проверкой достоверности указанной в декларациях информации будет заниматься независимое следственное агентство. В случае выявления подлога исполком IWF примет решение о дисквалификации тех спортсменов, которые с точки зрения агентства предоставили лживые сведения.

Ранее Исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус.