  • Новость часаПутин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль открыл в Газе врата ада
    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы
    Роскосмос показал видео с мышами в невесомости
    Психолог назвала самые частые ошибки при подготовке ребенка к школе
    Путин вручил орден «За доблестный труд» ядерному центру в Сарове
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    22 августа 2025, 22:44 • Новости дня

    Путин подчеркнул важность суверенитета для России и отметил его утрату Европой

    Tекст: Антон Антонов

    Для России важно сохранять свой суверенитет, при этом страны Западной Европы его практически лишились, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    «Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета», – приводит слова Путина ТАСС.

    По его словам, Россия так «не может, с утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде». «Это абсолютно точно», – заявил президент.

    При этом нынешняя Западная Европа «почти лишена такого суверенитета», а кроме нее есть и «много других стран, которые чувствуют себя нормально» без него.

    Путин отметил, что у России «нет недружественных стран», только «недружественные элиты в некоторых странах».

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    22 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше показателя предыдущей недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее, кроме того 82% респондентов считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, этот показатель вырос на три процентных пункта, передает ТАСС.

    Работу правительства положительно оценили 58% россиян, что на пять процентных пунктов больше, чем ранее. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% участников опроса, рост составил два процентных пункта.

    Партия «Единая Россия» сохраняет уровень поддержки в 42% (минус один п. п. за неделю), КПРФ поддерживают 7% (минус один п. п.), ЛДПР – 9% (минус два п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 3% (минус один п. п.), партию «Новые люди» – 4%, что не изменилось.

    Опрос проводился ФОМ с 15 по 17 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    Комментарии (33)
    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России

    Путин сообщил о создании в России прототипов квантовых компьютеров

    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин объявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    Прототипы квантовых компьютеров с большими вычислительными возможностями уже собраны в России, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин сообщил об этом в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

    Путин подчеркнул, что такие компьютеры позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины и материалы, а также быстро обрабатывать огромные объемы данных. По его словам, в России подобные системы были созданы благодаря усилиям Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча с главой американского государства Дональдом Трампом была очень хорошей, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин призвал, что отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, от властей США зависят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться». Путин рассчитывает, что «темп совместной работы на этой площадке сохранится».

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин прилетел в закрытый город ядерщиков Саров

    Путин прибыл в закрытый город Саров для встреч с атомщиками

    Путин прилетел в закрытый город ядерщиков Саров
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, сообщает ТАСС. В этом городе расположен Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома и учебный кластер МГУ.

    Президент регулярно посещает Саров, где традиционно возлагает цветы к памятнику академику Юлию Харитону, основателю центра и одному из создателей советской ядерной бомбы. Последний раз Путин был в Сарове в сентябре 2023 года.

    В рамках нынешнего визита глава государства планирует пообщаться с молодыми специалистами ядерной отрасли, а также ознакомиться с выставкой, посвященной подготовке кадров для атомной промышленности. Помимо этого, Путин проведет рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Ранее Путин поздравил с 80-летием работников и ветеранов атомной отрасли страны. Путин подчеркнул, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса России.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу поддержки наукоградов России

    Путин поручил подготовить меры поддержки образовательной среды в наукоградах

    Путин поручил разработать программу поддержки наукоградов России
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением о запуске программы поддержки образовательной инфраструктуры в ключевых для технологического развития городах России.

    О планах по созданию программы поддержки образовательной среды в наукоградах сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

    Он обратился к президенту с просьбой поручить разработку такой инициативы для небольших городов, где работают российские ученые, развивающие технологический суверенитет страны.

    Лихачев отметил, что программа должна не только удерживать специалистов, но и создавать условия для их притока в наукограды. По его словам, речь идет о поддержке городов, которые играют ключевую роль для будущего технологического развития России.

    Путин поддержал инициативу и заявил, что даст соответствующее поручение.

    Во время посещения выставки о будущем научных центров в закрытых городах Владимир Путин получил от главы Росатома Алексея Лихачева памятный альбом о своих поездках с цитатой: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин вручил орден «За доблестный труд» ядерному центру в Сарове

    Путин наградил коллектив ВНИИЭФ в Сарове орденом «За доблестный труд»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли вручил орден «За доблестный труд» коллективу Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

    Президент Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), передает РИА «Новости».

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, входящий в ядерный оружейный комплекс Росатома, был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В стенах института были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

    ВНИИЭФ остается крупнейшим научно-техническим центром России. Сотрудники центра продолжают решать задачи по созданию и совершенствованию ядерного оружия, а также участвуют в выполнении оборонных, научных и народнохозяйственных проектов страны.

    Ранее президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ.

    Глава Росатома Алексей Лихачев подарил президенту памятный альбом о его визитах в Саров.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Лихачев подарил Путину памятный альбом о визитах президента в Саров

    Глава Росатома подарил Путину памятный альбом о визитах президента в Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Во время посещения выставки о будущем научных центров в закрытых городах Владимир Путин получил от главы Росатома Алексея Лихачева памятный альбом о своих поездках с цитатой: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

    Глава Росатома Алексей Лихачев вручил президенту России Владимиру Путину памятный альбом, посвященный его поездкам в Саров, передает ТАСС.

    Подарок был передан во время экскурсии по выставке о будущем научных центров в закрытых городах. Альбом выполнен в темно-синем кожаном переплете и украшен цитатой президента: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

    На обложке также изображен медведь – символический хозяин тайги, помещенный в центре стилизованного атома. Организаторы выставки поблагодарили Путина за вклад в возрождение атомной промышленности, отметив усилия главы государства начиная с 2000-х годов.

    Путин, обращаясь к первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, напомнил, что именно он занимался созданием госкорпорации Росатом. Российский лидер неоднократно посещал Саров – такие визиты состоялись в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах.

    Поездка президента совпала с недавно отмечавшимся 80-летием российской атомной отрасли, истоки которой ведут к созданию Специального комитета при Государственном комитете обороны. Юбилейные мероприятия прошли и в Нижнем Новгороде, неподалеку от Сарова.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 22:03 • Новости дня
    Путин отметил подвиг основателей российской атомной отрасли

    Путин: Российские атомщики создали прочный ядерный щит страны

    Tекст: Вера Басилая

    Основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли.

    Президент России Владимир Путин заявил, что основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины, передает РИА «Новости».

    «Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки», – заявил Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

    Путин отметил, что вся страна, пережившая тяжелую войну и большие потери, вела колоссальную работу, используя научный и индустриальный потенциал, заложенный в дореволюционной и советской России.

    «Низкий поклон ветеранам [атомной отрасли], которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием».

    Он подчеркнул, что благодаря титанической воле и таланту ветеранов был создан прочный ядерный щит страны, а также впервые в мире был обеспечен вклад мирного атома на благо страны и человечества.

    По его словам, сейчас Россия находится на переднем крае науки и технологий в сфере термоядерного синтеза.

    Путин подчеркнул, что стране нужно ставить большие задачи в атомной отрасли и стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации. Он отметил, что Росатом находится в авангарде внедрения передовых технологий.

    Президент также добавил, что в ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли. Путин отметил важность инноваций для дальнейшего развития энергетического сектора.

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли России с 80-летием. Он отметил, что ядерный щит России сформирован надежно.

    Президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 22:07 • Новости дня
    Путин оценил развитие научных центров на выставке в Сарове

    Путин ознакомился с проектами научных центров Сарова, Снежинска, Лесного

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время визита в Саров президенту России Владимиру Путину представили достижения научных центров, включая разработки мегасайенс и планы по подготовке специалистов.

    Владимир Путин посетил выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре закрытых городов, передает ТАСС. Президент ознакомился с макетами научных центров, представленных в Сарове, Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.

    Экскурсию для главы государства провел глава Росатома Алексей Лихачев. О развитии центра «Космический атом» в Железногорске рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, а о перспективах «Обнинсктеха» – губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    Президенту рассказали об успехах саровского Национального центра физики и математики. «Здесь создаются установки класса "мегасайенс"», – отметили организаторы выставки.

    В Снежинске готовят инженеров и исследователей для ВНИИ экспериментальной физики, играющего ключевую роль в обеспечении ядерного щита страны. В Лесном формируется образовательная инфраструктура для подготовки специалистов оборонной отрасли и завода «Электрохимприбор».

    В Обнинске планируют увеличить число иностранных студентов до 500 тыс. к 2030 году, чтобы создать технологическую элиту в дружественных странах.

    Ранее президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой. Глава Росатома Алексей Лихачев подарил президенту памятный альбом о его визитах в Саров.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Харитону в Сарове

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе рабочей поездки в Саров президент России Владимир Путин почтил память ученого Юлия Харитона, сыгравшего ключевую роль в советском атомном проекте.

    Президент России Владимир Путин во время визита в Саров возложил букет алых роз к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону возле Дома ученых, передает РИА «Новости».

    Харитон был одним из авторов советского атомного проекта и первым научным руководителем Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ.

    В Сарове расположен один из ведущих научных центров атомной отрасли, где трудятся более 23 тыс. человек.

    Кроме возложения цветов, в программу визита Путина входит встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и сотрудниками предприятий госкорпорации «Росатом».

    Также президент планирует ознакомиться с выставкой «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения». Поездка Путина в Саров носит рабочий характер и связана с развитием атомной отрасли страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Мишустин исключил форум «Армия» из списка международных выставок 2025 года
    В День российского флага украинским пленным передали книги о зверствах бандеровцев
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    Глава МИД Британии получил предупреждение за незаконную рыбалку с Вэнсом
    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке
    Пенсионерка из Ленобласти попалась с поддельными правами на мопеде

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации