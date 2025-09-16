Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»

Tекст: Вера Басилая

Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению», отметил, что в официальных документах термин по-прежнему используется, однако в политических оценках акцент смещается на недружественные правительства, а не государства в целом, передает ТАСС.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин недавно во Владивостоке подчеркнул: для Москвы нет недружественных стран, есть правительства, которые ведут недружественную политику по отношению к России. На вопрос о возможном участии исполнителей с Запада на конкурсе Лавров уточнил, что приоритет теперь отдается именно такой формулировке.

Ранее международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

Президент России Владимир Путин отметил, что у России нет недружественных стран, а есть только недружественные элиты в некоторых странах.