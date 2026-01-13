Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.16 комментариев
Депутат Говырин объяснил влияние длительных выходных на размер зарплаты
Новогодние каникулы на сохранение фиксированного оклада не влияют, однако выплаты тем, кто работает по сдельной системе, могут быть ниже обычного, предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Главный юридический ориентир по деньгам прост: наличие праздничных дней в месяце не даёт работодателю права уменьшать оклад. Эта формула прямо закреплена в статье 112 ТК РФ: оклад за месяц сохраняется, даже если рабочих дней меньше. Поэтому разговоры про «урезанную январскую зарплату» относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объёма работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям», – объяснил Говырин РИА «Новости».
Депутат уточнил, что для сотрудников не на окладе, предусмотрено дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, если их не привлекали к работе. Размер такой выплаты определяется коллективным договором или трудовым соглашением.
Если работа велась в праздничный или выходной день, по статье 153 ТК РФ оплата производится за реально отработанные часы в повышенном размере: для сдельной и почасовой оплаты минимальная ставка удваивается. Возможен вариант замены денежной компенсации на дополнительный день отдыха, если работник выберет этот вариант и зафиксирует его.
Говырин отметил, что длинные выходные также влияют на сроки выплат: если установленная дата выплаты совпадает с праздником, зарплату нужно выдать накануне, а выплаты должны производиться не реже чем раз в полмесяца.
Поэтому первая выплата в январе иногда бывает ниже обычной, поскольку в начале месяца меньше рабочих дней, а окончательный расчет производится по итогам месяца и зависит от системы оплаты труда.
