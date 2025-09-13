Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Посол Аргентины объяснил ужесточение миграционных правил родильным туризмом
Аргентинские власти изменили миграционное законодательство, ограничив возможности для получения постоянного вида на жительство родителям детей, родившихся в стране, сообщил посол южноамериканской страны Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Аргентина заинтересована в развитии культурного и туристического обмена с Россией, но не поддерживает рост «родильного туризма», заявил посол Энрике Игнасио Феррер Виейра, передает РБК.
Дипломат прокомментировал ужесточение миграционного законодательства, подчеркнув, что страна изменила правила получения вида на жительство для родителей детей, родившихся на территории Аргентины.
С 29 мая в Аргентине действует указ, который ограничивает выдачу разрешения на пребывание в стране для таких родителей сроком до трех лет с возможностью продления, вместо мгновенного предоставления постоянного вида на жительство. По словам посла, соглашение об отмене виз с Россией было подписано с целью стимулирования культурных связей, но не для того, чтобы женщины «прятали животы на границе».
Дипломат отметил, что некоторые россияне приезжают в Аргентину исключительно ради получения паспорта, однако многие остаются жить в стране. Виейра также сообщил, что часть иностранцев пользовалась государственными услугами, а затем уезжала, не участвуя в финансировании системы через налоги.
Теперь для получения гражданства по натурализации требуется прожить в Аргентине не менее двух лет. Практика «родильного туризма» из России началась в 2010 году, когда вступило в силу двустороннее безвизовое соглашение, благодаря которому родители могли быстро претендовать на гражданство, открывающее безвизовый въезд примерно в 170 стран.
Напомним, в 2023 году полиция Аргентины провела два обыска в связи с расследованием деятельности консультантов по получению ВНЖ и гражданства для граждан России.
Беременным россиянкам, которые тогда застряли в аэропорту Аргентины, разрешили въезд в страну.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Аргентина испытала опасения по поводу массового родильного туризма со стороны граждан России.