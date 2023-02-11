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В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Зеленский сменил правительство Молдавии

Правительство Молдавии Санду поменяла по докладу украинской разведки ABACA/Reuters
Женского дуумвирата в Молдавии больше нет. Президент Майя Санду уволила премьера Наталью Гаврилицу, а в преемники ей выбрала мужчину – своего советника по безопасности Дорина Речана. Но на пост советника Речан был переведен с поста секретаря Совбеза только 4 февраля. Похоже, еще неделю назад Санду даже не планировала менять премьера. Решение приняли внезапно – и повлиял на это Владимир Зеленский. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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    Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

    Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину
    		   11 февраля 2023, 16:30
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас?

    Накануне заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин сообщил о том, что на этой неделе сразу шести беременным россиянкам (все на поздних сроках) отказали во въезде в страну. Первая девушка прилетела 7 февраля, две – 8 февраля, 9 февраля к ним присоединились еще три россиянки и 25 россиян, прилетевших тем же рейсом.

    После многочасового опроса на пограничном контроле в аэропорту Буэнос-Айреса пропустили всех, кроме беременных, которым вынесли предписание «о недопущении въезда» на основании аргентинского закона о миграции. К полудню пятницы в аэропорту оставались две россиянки. Как сообщил представитель иммиграционных властей, ведутся переговоры об отправке их обратно. Усилия осложнялись тем фактом, что женщины на позднем сроке прибыли без сопровождения, с небольшими деньгами и без обратных билетов.

    Адвокат Кристиан Рубилар рассказал местным СМИ, что одна из его клиенток из России на 32-й неделе беременности приехала в Аргентину, «спасаясь от войны». «Эти женщины, которые не совершали преступления, не нарушали миграционного законодательства, незаконно лишаются свободы», – заявил Рубилар, который представляет интересы трех из шести женщин.

    Проживающие в Буэнос-Айресе россияне провели у здания правительства акцию в поддержку беременных соотечественниц. Около полутора десятка человек вышли с плакатами «Быть беременной – это не преступление». Участники собрали необходимые вещи для будущих мам. «Жуткая ситуация, так нельзя. То, что происходит в аэропорту, это нонсенс. Аргентина же самая гостеприимная в мире страна, это страна мигрантов», – рассказал один из участников акции Александр.

    Аргентинские СМИ писали, что в последнее время в страну стали все чаще прилетать россиянки ради родов, так как это дает младенцу автоматическое гражданство, а родители имеют право на ускоренное получение гражданства. Как рассказала в эфире канала C5N национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно, вид на жительство (ВНЖ) аннулируется у тех россиян, которые получили его в связи с рождением ребенка, однако не остались жить в Аргентине. «В случае, если суд хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело», – сказала Кариньяно.

    По данным западной прессы, в Аргентину поздно вечером в четверг рейсом из Эфиопии прибыли еще 33 беременных россиянки на сроке от 32 до 34 недель. Некоторым женщинам сначала отказали на паспортном контроле, но в итоге дали разрешение на въезд.

    Между двумя странами существует безвизовый режим – можно въезжать сроком до 90 дней. По словам Кариньяно, с учетом данных за прошлый год, в южноамериканскую страну прибыло более 21 тыс. россиян, из которых более 10 тыс. беременных россиянок (5800 за последние три месяца). При этом 7 тыс. женщин вернулись домой после родов, поручив местным адвокатам заняться оформлением документов на получение аргентинского гражданства для ребенка, а затем и родителей. «Проблема в том, что они приезжают, рожают детей, а затем уезжают из Аргентины, чтобы никогда не вернуться, – сказала Кариньяно. – Мы не можем позволить им бессовестно лгать, говоря, что они туристы, хотя на самом деле таковыми не являются».

    Она заверила, что власти не против приезда россиян в Аргентину, но хотят убедиться, что у них действительно есть планы остаться в стране. «У нас нет проблем с людьми любой национальности, которые хотят жить в Аргентине, хотят растить здесь детей, инвестировать в Аргентину. Проблема в том, что эти люди приезжают, уезжают и не возвращаются, а уезжают с паспортом», – сказала Кариньяно.

    Национальный директор миграционной службы напомнила также, что Аргентина традиционно была гостеприимной, но в иммиграционных службах изменили подход после того, как в Словении были задержаны российские «шпионы с аргентинскими паспортами». В конце января словенские СМИ сообщили, что власти задержали двух предполагаемых российских шпионов и якобы один из двоих имеет аргентинское гражданство.

    Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец убежден, что Аргентине, как и любому другому государству, не нравится, когда их паспорт и документы используют только для того, чтобы ездить вне страны. «Выдавая вид на жительство родителям и гражданство новорожденному, власти Аргентины не в восторге от того, что ими просто воспользовались», – говорит Хейфец.

    Собеседник отметил, что лишение вида на жительство касается не только россиян, а всех тех, кто, получив документ, уезжает из Аргентины. Более того, в России действуют аналогичные правила в отношении тех, у кого есть вид на жительство – оно не продлевается, если человек несколько месяцев не проживал в стране. «Гражданство у ребенка остается, его нельзя лишить статуса. Власти Аргентины также не запрещают его родителям получать гражданство, но они аннулируют вид на жительство, если устанавливают, что конкретный человек не живет в стране на протяжении длительного времени. Это мера дисциплинирования», – считает Хейфец.

    В свою очередь профессор МГИМО, доктор политических наук Владимир Сударев объяснил привлекательность именно Аргентины для получения гражданства. «Это одна из самых развитых южно-американских стран, причем 90% населения – белое», – заметил Сударев. 

    Он не исключил, что проблемы у россиянок в аэропорту возникли из-за украинской общины.

    «В Аргентине огромная украинская община, которая с 2014 года регулярно устраивает шествия перед российским посольством. Может быть, они приложили руку и к этой акции в аэропорту»,

    – предположил собеседник. 

    Впрочем, заверил Сударев, серьезных проблем у россиян быть не должно. Безвизовый режим продолжает действовать.

    «Правительство президента Альберто Фернандеса лояльно относится к России и рассчитывает на рост товарооборота. В феврале прошлого года Фернандес был в Москве, он крайне заинтересован в наших новых технологиях и намерен использовать ниши, которые образовались в связи с санкционной политикой Запада. Аргентина может насытить российский рынок продовольствием, мясом, тропическими фруктами и другой продукцией», – отметил Сударев. 

    По его словам, отмена действия вида на жительство у россиян могла стать случайностью, недоработкой или результатом усилий наших «друзей», которых «в Аргентине тоже немало».

    Хейфец добавляет, что в Аргентине насчитывается до миллиона выходцев из стран бывшего СССР. «Вся Аргентина – это потомки иммигрантов, в стране есть большое количество выходцев из России и Украины. Русские и украинцы прекрасно находят общий язык в родильном туризме. Я уверен, что аргентинские власти руководствовались нарушениями миграционного законодательства и не стали бы всерьез воспринимать во внимание давление со стороны украинской диаспоры, если таковое имело место быть. У Аргентины замечательные отношения с обеими странами», – заверил собеседник.

    Профессор напомнил, что в практике многих авиакомпаний не разрешать перелеты туристам на последнем месяце беременности, «потому что могут быть проблемы – роды на борту и т.д.». «В ряде случаев страны понимают, что приезд связан не с тем, чтобы посмотреть местные красоты, а родить ребенка, получить для него гражданство. Я не думаю, что история с россиянками – это целенаправленная акция. Инциденты с родильным туризмом случались и раньше», – подчеркнул профессор СПбГУ.

    В свою очередь депутат Виталий Милонов предложил лишать материальной соцподдержки российских матерей за роды рубежом. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он упрекнул этих «ненормальных» женщин в желании «халявным образом обеспечить себе двойное гражданство».

     
     
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