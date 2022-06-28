Расширение БРИКС поможет России в противостоянии с Западом

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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием EPA/MAST IRHAM/ТАСС
Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...
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Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Расширение БРИКС поможет России в противостоянии с Западом

    Эксперты предсказывают расширение БРИКС на десятки стран
    		   28 июня 2022, 20:10
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Дарья Волкова

    Россия и Китай поддержали расширение БРИКС. Ранее о своем желании вступить в данное объединение заявили Аргентина и Иран. На долю БРИКС уже приходится 24% мирового ВПП. Удастся ли в итоге странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в данном объединении может получить Россия?

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Аргентина и Иран – достойные кандидаты на вступление в БРИКС. В то же время официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай также поддерживает расширение состава БРИКС. А накануне Иран подал соответствующую заявку на вступление. Как заявил глава иранского МИД Саид Хатибзаде, членство Исламской Республики в этой коалиции принесет «дополнительные преимущества» всем сторонам.

    В образованную в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума финансовую группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Разговоры о расширении формата ведутся давно, но теперь они стали подкрепляться конкретикой.  

    На прошлой неделе под представительством Китая в режиме видеоконференции проходил XIV саммит БРИКС. В один из дней мероприятие велось в формате «БРИКС плюс» с участием представителей 18 государств. Помимо основной пятерки в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 

    Иранский президент Раиси заявлял о готовности Тегерана предоставить странам БРИКС возможности для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. А президент России Владимир Путин отмечал, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

    Кроме того, на прошлой неделе власти Аргентины также выразили желание вступить в БРИКС. По словам президента Альберто Фернандеса, эта коалиция «представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта».

    Представитель МИД России Мария Захарова отмечала по этому поводу, что «пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС». При этом помощник президента России Юрий Ушаков заверил, что Москва положительно относится к возможности такого расширения и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

    Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик назвал обращения к БРИКС Тегерана и Буэнос-Айреса «общим трендом». «Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик.

    Политолог и экономист Иван Лизан в свою очередь указывает, что в грядущем расширении БРИКС есть плюсы и минусы. «Аргентина – это бесконечные финансовые проблемы, постоянный дефолт, но и развитое сельское хозяйство с большим рынком. Иран – это нефтяная кубышка для Китая, хорошие турбины для электрогенерации, что интересно для нас, и большие региональные амбиции. Поэтому экономики Аргентины и Ирана скорее призваны дополнить экономики стран – членов БРИКС», – пояснил собеседник. По мнению эксперта,

    БРИКС позволяет России «разнообразить экономические связи, особенно в условиях санкций».

    «Вряд ли БРИКС превратится в аналог Еврокомиссии, поэтому ожидать от этой коалиции чего-то сверхъестественного не стоит, но через пять-десять лет эта площадка очень пригодится нам для решения огромного спектра экономических и политических задач», – прогнозирует Лизан.

    При этом усиление влияния БРИКС до уровня G7 возможно только в случае ослабления последней. Впереди у «Большой семерки» «сложный период, потому что эмиссия огромного количества денег в постковидных экономиках обернулась высокой инфляцией». «Рост инфляции приводит к удорожанию обслуживания кредитов, которые для стран G7 – это буквально все. «Семерка» стоит перед угрозой большого долгового кризиса. И как только он достигнет пиковых значений – наш бизнес должен просто выдавить бизнес стран «Семерки» с внутреннего рынка», – констатирует Лизан.

    Экономист Василий Колташов добавляет, что БРИКС «способна превратиться в новую «Большую двадцатку», но без «Большой семерки». Эта организация «будет независима от старых лидеров глобального капитализма, возглавляемых США и Британией». Но для начала костяк БРИКС должен стать более устойчивым. «Пока устойчив лишь евразийский костяк БРИКС – Россия, Индия и Китай. В ЮАР сейчас острые социальные проблемы и непростая политическая ситуация, в Бразилии тоже не все спокойно», – указал эксперт.

    Колташов убежден, что именно Запад «представляет собой главную угрозу для развития коалиции». «Дальнейшее развитие БРИКС будет происходить в духе соперничества со старыми финансовыми центрами», – ожидает экономист, подчеркнув, что «при этом формат БРИКС будет консолидировать больше перспективных экономик – со значительной долей в реальном секторе производства».

    Лизан добавляет, что усиление БРИКС также возможно в случае «разрушения ВТО, МВФ и Всемирного банка». «Эти процессы идут, но не так быстро. Китайцы стараются создать альтернативы этим организациям, но потребуются десятилетия, чтобы нынешние финансовые институты оказались полностью нежизнеспособными», – полагает собеседник.

    В то же время экономист Антон Любич считает, что для усиления БРИКС нужно определить правила торговли между членами этой коалиции. Она должна вестись напрямую, без посредников из G7 и их финансовых институтов. Например, Россия должна «поставлять нефть в Индию напрямую, минуя долларовый расчет». «Необходима договорная база, касающаяся правил финансовых расчетов, банковских операций. Движение национальных валют должно быть свободным. Нужна интеграция систем платежей, передачи финансовых сообщений. Необходима унификация таможенных и санитарно-эпидемиологических правил, промышленных стандартов», – пояснил Любич.

    По мнению эксперта, если исходить из того, что Иран развивает ядерную программу исключительно в мирных целях, то это не должно быть помехой для вступления страны в БРИКС. Аргентина же в случае вступления в коалицию сможет эффективнее бороться с экономическими кризисами и стать для России крупным рынком для поставок, например, продукции отечественного авиапрома взамен устаревающих «Боингов». «В целом Аргентина – это большой рынок и очень хорошая экономика, если с ней правильно работать», – заключил Любич. 
     
     
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