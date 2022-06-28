Расширение БРИКС поможет России в противостоянии с Западом

Россия и Китай поддержали расширение БРИКС. Ранее о своем желании вступить в данное объединение заявили Аргентина и Иран. На долю БРИКС уже приходится 24% мирового ВПП. Удастся ли в итоге странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в данном объединении может получить Россия?

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Аргентина и Иран – достойные кандидаты на вступление в БРИКС. В то же время официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай также поддерживает расширение состава БРИКС. А накануне Иран подал соответствующую заявку на вступление. Как заявил глава иранского МИД Саид Хатибзаде, членство Исламской Республики в этой коалиции принесет «дополнительные преимущества» всем сторонам.

В образованную в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума финансовую группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Разговоры о расширении формата ведутся давно, но теперь они стали подкрепляться конкретикой.

На прошлой неделе под представительством Китая в режиме видеоконференции проходил XIV саммит БРИКС. В один из дней мероприятие велось в формате «БРИКС плюс» с участием представителей 18 государств. Помимо основной пятерки в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

Иранский президент Раиси заявлял о готовности Тегерана предоставить странам БРИКС возможности для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. А президент России Владимир Путин отмечал, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

Кроме того, на прошлой неделе власти Аргентины также выразили желание вступить в БРИКС. По словам президента Альберто Фернандеса, эта коалиция «представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта».

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала по этому поводу, что «пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС». При этом помощник президента России Юрий Ушаков заверил, что Москва положительно относится к возможности такого расширения и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик назвал обращения к БРИКС Тегерана и Буэнос-Айреса «общим трендом». «Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик.

Политолог и экономист Иван Лизан в свою очередь указывает, что в грядущем расширении БРИКС есть плюсы и минусы. «Аргентина – это бесконечные финансовые проблемы, постоянный дефолт, но и развитое сельское хозяйство с большим рынком. Иран – это нефтяная кубышка для Китая, хорошие турбины для электрогенерации, что интересно для нас, и большие региональные амбиции. Поэтому экономики Аргентины и Ирана скорее призваны дополнить экономики стран – членов БРИКС», – пояснил собеседник. По мнению эксперта,

БРИКС позволяет России «разнообразить экономические связи, особенно в условиях санкций».

«Вряд ли БРИКС превратится в аналог Еврокомиссии, поэтому ожидать от этой коалиции чего-то сверхъестественного не стоит, но через пять-десять лет эта площадка очень пригодится нам для решения огромного спектра экономических и политических задач», – прогнозирует Лизан.

При этом усиление влияния БРИКС до уровня G7 возможно только в случае ослабления последней. Впереди у «Большой семерки» «сложный период, потому что эмиссия огромного количества денег в постковидных экономиках обернулась высокой инфляцией». «Рост инфляции приводит к удорожанию обслуживания кредитов, которые для стран G7 – это буквально все. «Семерка» стоит перед угрозой большого долгового кризиса. И как только он достигнет пиковых значений – наш бизнес должен просто выдавить бизнес стран «Семерки» с внутреннего рынка», – констатирует Лизан.

Экономист Василий Колташов добавляет, что БРИКС «способна превратиться в новую «Большую двадцатку», но без «Большой семерки». Эта организация «будет независима от старых лидеров глобального капитализма, возглавляемых США и Британией». Но для начала костяк БРИКС должен стать более устойчивым. «Пока устойчив лишь евразийский костяк БРИКС – Россия, Индия и Китай. В ЮАР сейчас острые социальные проблемы и непростая политическая ситуация, в Бразилии тоже не все спокойно», – указал эксперт.

Колташов убежден, что именно Запад «представляет собой главную угрозу для развития коалиции». «Дальнейшее развитие БРИКС будет происходить в духе соперничества со старыми финансовыми центрами», – ожидает экономист, подчеркнув, что «при этом формат БРИКС будет консолидировать больше перспективных экономик – со значительной долей в реальном секторе производства».

Лизан добавляет, что усиление БРИКС также возможно в случае «разрушения ВТО, МВФ и Всемирного банка». «Эти процессы идут, но не так быстро. Китайцы стараются создать альтернативы этим организациям, но потребуются десятилетия, чтобы нынешние финансовые институты оказались полностью нежизнеспособными», – полагает собеседник.

В то же время экономист Антон Любич считает, что для усиления БРИКС нужно определить правила торговли между членами этой коалиции. Она должна вестись напрямую, без посредников из G7 и их финансовых институтов. Например, Россия должна «поставлять нефть в Индию напрямую, минуя долларовый расчет». «Необходима договорная база, касающаяся правил финансовых расчетов, банковских операций. Движение национальных валют должно быть свободным. Нужна интеграция систем платежей, передачи финансовых сообщений. Необходима унификация таможенных и санитарно-эпидемиологических правил, промышленных стандартов», – пояснил Любич.

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По мнению эксперта, если исходить из того, что Иран развивает ядерную программу исключительно в мирных целях, то это не должно быть помехой для вступления страны в БРИКС. Аргентина же в случае вступления в коалицию сможет эффективнее бороться с экономическими кризисами и стать для России крупным рынком для поставок, например, продукции отечественного авиапрома взамен устаревающих «Боингов». «В целом Аргентина – это большой рынок и очень хорошая экономика, если с ней правильно работать», – заключил Любич.