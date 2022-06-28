Эксперт предсказал расширение БРИКС на десятки стран

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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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ПВО Украины разрушает Киев «дружественным огнем»

На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300 Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency.Global Look Press
Украинские военные разрушили жилой дом в центре Киева собственными ракетами. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки России по военному заводу одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась. Все российские ракеты попали в цель. Почему тактика защиты военных объектов приводит к таким ошибкам подразделений ПВО ВСУ? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...

Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Эксперт предсказал расширение БРИКС на десятки стран

    		    28 июня 2022, 12:32
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «В ближайшие годы мы можем увидеть расширение формата БРИКС уже не на одну-две страны, которые уже подали заявки, а на десятки государств», – сказал газете ВЗГЛЯД макроэкономист Ярослав Лисоволик. Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

    «Безусловно, должно пройти некоторое время, прежде чем Аргентина и Иран будут приняты в организацию. БРИКС пока еще находится в стадии выработки норм и критериев для принятия новых членов. Об этом говорилось на прошедшем на прошлой неделе саммите БРИКС», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

    Решение Тегерана и Буэнос-Айреса обозначает общий тренд на расширение пятерки БРИКС, отмечает Лисоволик. По его мнению, «в ближайшие годы мы увидим новых членов в составе этой структуры. «Также немаловажен и формат БРИКС+. Это более широкий формат взаимодействия с другими развивающимися странами, формирование широкого круга друзей стран БРИКС», – подчеркнул эксперт.

    Как отмечал ТАСС, в саммите БРИКС+, который прошел в прошлую пятницу под председательством КНР, приняли участие главы государств и правительств, а также другие представители 18 государств. Помимо основной пятерки БРИКС, в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.  

    «Проявленный Аргентиной и Ираном интерес собственно к группе БРИКС свидетельствует о привлекательности этого формата, а также о том, что организация переживает определенный динамизм и восходящее развитие. Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик. Напомним, что по оценкам специалистов совокупный ВВП стран БРИКС составляет около 25% мирового валового внутреннего продукта.

    «Процесс расширения, выстраивания круга друзей в рамках БРИКС+ является показательным с точки зрения того, что развитие БРИКС идет по восходящей траектории. Здесь можно вспомнить и прошедший саммит стран БРИКС+, на котором представители региональных интеграционных группировок заявили о планах выстраивания взаимодействия с БРИКС», – указал эксперт.

    Ранее Лисоволик в одном из докладов для клуба «Валдай» отмечал, что каждая из стран-членов БРИКС является лидером в региональной интеграционной группировке. Россия – в Евразийском экономическом союзе, Бразилия – среди стран латиноамериканского объединения МЕРКОСУР, ЮАР – в Сообществе развития Юга Африки, Индия – в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC), а Китай – в Шанхайской организации сотрудничества, в рамках соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН, а также в перспективном Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP).

    «В ближайшие годы стоит ожидать развитие формата БРИКС не на одну-две страны, которые уже подали заявки. Мы можем увидеть расширение коалиции на десятки стран, – отметил собеседник. Само пространство, которое формируется на основе БРИКС+, огромно. Оно включает в себя больше сотни стран».

    «Внешнее давление и ограничения, которые в том числе испытывает Китай, председательствующий в этом году в БРИКС, не столько сдерживает, сколько подталкивает незападные страны более активно формировать свой круг взаимодействия, выстраивать сеть альянсов на периметре Глобального Юга», – резюмировал Лисоволик.

    «Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала в понедельник вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Как ранее сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о подаче заявки. В соответствии с этим председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси для участия в саммите БРИКС, где иранский лидер выступил с речью, сообщает ТАСС. Хатибзаде выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации». По его словам, «БРИКС – это не просто международное объединение, но инновационный механизм с разнообразным функционалом».

    Напомним, что в минувшие четверг и пятницу под представительством Китая в режиме видеоконференции прошел XIV саммит БРИКС. Приглашенный на мероприятие иранский президент Раиси в своей речи подчеркнул, что Тегеран готов предоставить свои возможности странам БРИКС для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин в то же время выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

    В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

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    Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
    		    25 июня 2022, 19:05
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.

    «Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует  Лукашенко РИА «Новости».

    Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».

    Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.

    Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.

    Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.

    Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США. 

    Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.

    Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.

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    Коментарии (105)
    Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
    		    26 июня 2022, 13:27
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.

    «Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.

    Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.

    Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).

    Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.

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    Шольц высказался об участии Путина в саммите G20

    27 июня 2022, 10:41

    Текст: Вера Басилая

    Реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Президент Индонезии, с которым мы сегодня будем говорить, также пригласил президента Украины [Владимира] Зеленского, так что я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – цитирует ТАСС Шольца со ссылкой на телеканалуCDF.

    Отвечая на вопрос, поедет ли он сам на саммит G20 в случае участия в мероприятии Путина, глава правительства ФРГ сказал, что «в конце концов придется принять решение незадолго до отъезда, и оно может существенно измениться». При этом Шольц подчеркнул важность совместной работы в рамках «двадцатки». «С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20», – подытожил канцлер ФРГ.

    Также Шольц отметил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам следует обсуждать не в G7, а в ЕС, отметив, что постоянно будем «совершенствовать» наши санкции – на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», – подчеркнул канцлер.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

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    Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
    		    27 июня 2022, 06:53
    Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.

    Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.

    «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

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    В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
    		    27 июня 2022, 11:09
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.

    Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».

    Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.

    «Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.

    По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.

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    Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
    		    27 июня 2022, 22:08
    Фото: REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    «Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде в свою очередь подтвердил, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС, передает ТАСС.

    «Министр иностранных дел Ирана [Хосейн Амир Абдоллахиян] объявил, что подана заявка, и в соответствии с этим китайский лидер [Си Цзиньпин] пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси для участия [в саммите БРИКС], где он выступил с речью», – цитирует пресс-служба МИД Ирана Хатибзаде. Дипломат выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации».

    Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

    В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

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    Путин объявил о согласовании вопросов по Союзному государству

    25 июня 2022, 21:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, согласованы, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Между тем Лукашенко заявил, что Минск рассчитывает на повышение статуса страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для этого ему нужна поддержка Москвы.

    «Хочу с вами поговорить по поводу Шанхайской организации сотрудничества, где мы наблюдатели. Возможно, вы поддержите [планы] увеличить, расширить наш статус. Думаю, лишними мы там не будем», – сказал белорусский президент.

    Шанхайская организация сотрудничества – международное объединение, включающее Россию, Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия получила статус наблюдателя в 2015 году.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.

    Путин и Лукашенко в субботу договорились провести соответствующие переговоры на уровне министров обороны и начальников Генеральных штабов.

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    Анонсирован визит Путина в Таджикистан

    26 июня 2022, 15:22

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетит с визитом Таджикистан на предстоящей неделе, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали) Рахмоном: беседа и рабочий обед», – рассказали в программе, сообщает РИА «Новости».

    Также Путин на неделе проведет в Кремле переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо и посетит Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

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    Сатановский: G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов
    		    27 июня 2022, 12:26
    Фото: Sven Braun/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная

    «Риторика фон дер Ляйен не имеет значения. Куда важнее, как будет действовать, например, Тайип Эрдоган. Важнее то, что против России не ввела санкции Мексика, сосед США. G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – на саммите G20 на Бали «лично сказать Путину, что мы думаем о нем».

    «Сейчас происходит глобальный передел мира, подобный тем, которые мир прошел после Первой и Второй мировых войн. На этом фоне не важно, что именно западные политики говорят для прессы. Важно, как действует Запад – в частности, с какой интенсивностью работает западная военная промышленность», – отметил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому и риторика Урсулы фон дер Ляйен не имеет особого значения, подчеркнул собеседник.

    Куда важнее сохранение присутствия России в объединении G20, указал Сатановский. «Большая двадцатка» шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – отметил эксперт, напомнив, что линия поведения многих стран – членов G20 заметно отличается от той, что навязывают Соединенные Штаты. В частности, показательно то, как действует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция только что заявила, что не будет вводить санкции против России, так как турецкой экономике это не нужно», – отметил Сатановский. Он также напомнил, что против России не ввела санкции ни одна из стран Латинской Америки – даже Мексика, соседняя с Соединенными Штатами, «не говоря уже об Аргентине и Бразилии». Все три страны входят в «Большую двадцатку», объединяющую страны с наиболее развитой или развивающейся быстрыми темпами экономикой. В санкционную кампанию против России отказывается вступить Саудовская Аравия (входящая в G20), а также не входящие в «Двадцатку», но влиятельные и экономически сильные арабские страны, такие как ОАЭ и Катар, отметил глава Института Ближнего Востока.

    «На Ближнем Востоке, например, задаются вопросом: почему если сейчас деньги отобрали у русских, завтра не могут этого же сделать с  арабами, – заметил Сатановский. – Нынешнюю политику Запада можно назвать выстрелом себе в ногу. Они сами себя ранили и теперь это кровотечение сложно остановить. При этом они категорически не понимают, что уже не занимают главенствующие позиции». Следовательно, вновь указывает эксперт, не имеет большого значения – что именно собираются высказать российскому лидеру европейцы на площадке, где мнение США и Европы не является определяющим.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 (который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали) следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем» действия российского лидера, заявила фон дер Ляйен. Одно совершенно ясно – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», добавила руководитель Еврокомиссии. Слова главы Еврокомиссии передал ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

    Еще в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата «Большой двадцатки». В апреле американские чиновники пытались убедить страну – хозяйку саммита Индонезию не приглашать Россию на саммит. 

    Лидеры стран–союзниц США не первый раз выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями в преддверии саммитов G20. Так, в октябре 2014 года, в канун встречи «Двадцатки» в австралийском Брисбене, тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эббот обещал поговорить с Путиным по поводу падения Boeing 777 под Донецком и «взять его за грудки». Однако на самом саммите в ноябре 2014-го Эббот уже заявлял о том, что как хозяин площадки был счастлив выразить уважение Путину, сообщала «Российская газета».

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    Ушаков: Россия предложила разработать процедуру расширения БРИКС

    27 июня 2022, 18:12

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС, но предлагает сначала определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы в принципе положительно смотрим на вопрос о возможном расширении этого объединения, хотя понимаем, что к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что Россия предлагает вначале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС. По его словам, в первую очередь необходимо найти какие-либо форматы, которые на начальном этапе позволят сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.

    Помощник президента подчеркнул, что «главное, выработать эти правила возможного расширения, а потом уже рассматривать конкретные кандидатуры». При этом он добавил, что у Москвы есть свои наметки, кого бы хотелось в первую очередь принять. «Но это зависит не только от России, это зависит от наших партнеров», – резюмировал Ушаков.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников механизмов организации и принять новые страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

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    Лукашенко заявил о начале отгрузки минеральных удобрений в Ленобласти

    25 июня 2022, 18:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона начала грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    Он добавил, что в ходе визита в Петербург осмотрел место в Бронке, где намереваются строить белорусский порт. Минск полностью устраивает предложенное Москвой место, сказал политик.

    Президент Путин отметил, что обе страны являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок».

    «Мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят для того, чтобы удовлетворять спросы наших потребителей, наших клиентов», – цитирует российского лидера ТАСС.

    «У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений – это очень значительный объем на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально», – добавил Путин.

    Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга. Он отмечал, что речь идет около 20 млн тонн груза.

    Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что часть имеющихся в регионе портовых терминалов могут передать Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки.

    В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия в течение двух лет обзаведется своим портом в России для транзита белорусских грузов. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского коллеги отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.

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    Посол Китая во Франции заявил о намерении вернуть Тайвань любыми средствами

    25 июня 2022, 15:10

    Текст: Александра Юдина

    Посол Китая во Франции Лю Шай в интервью Livre Noir заявил, что Китай намерен вернуть Тайвань любыми средствами, в том числе и военными.

    Отмечается, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии высокой боевой готовности, решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность, передает ТАСС.

    Ранее Китай выразил протест США в связи с полетом американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Такие действия американской стороны назвали преднамеренным вмешательством, дестабилизирующей ситуацию в регионе.

    Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса.

    До этого ВС КНР проводили военные учения в акватории около острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» США.

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    Лукашенко сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны
    		    25 июня 2022, 19:16
    Фото: Максим Блинов/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение литовских властей запретить транзит товаров в Калининград недопустимо в современном мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Нарастает поток информации по поводу их (Литвы – прим. ВЗГЛЯД) замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то уже войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.

    Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

    В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.

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    Президент Индонезии намерен призвать к диалогу Путина и Зеленского

    26 июня 2022, 10:22

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога», сообщает ANTARA.

    «После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира», – сказал глава индонезийского государства, передает РИА «Новости».

    Президент Индонезии отметил, что встреча с Зеленским направлена «на установление мира между Украиной и Россией» и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.

    Видодо выступил перед журналистами в международном аэропорту Джакарты перед тем, как отправиться в поездку по Европе и Ближнему Востоку, которая включает визиты в Германию, на Украину, в Россию и Объединенные Арабские Эмираты.

    Визиты президента Индонезии на Украину и в Россию состоятся 29 и 30 июня. В России Видодо намерен встретиться с Путиным. ANTARA сообщает, что переговоры с российским президентом будут также направлены «на открытие пространства для диалога» и скорейшее прекращение конфликта.

    Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».

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    Стало известно о планах Байдена и G7 запретить ввоз золота из России в США

    25 июня 2022, 20:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Джо Байден и его коллеги по G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    Соответствующее заявление должно сделать министерство финансов США во вторник, сообщили собеседники Reuters, передает ТАСС.

    Сам саммит G7 проведут в Германии 26-28 июня.

    Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.

    «Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», – заявил Кирби.

    Перед началом саммита Байден намерен провести двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики рассчитывают обсудить «тесную координацию с целью поддержки Украины, привлечения РФ к ответственности, а также решения приоритетных вопросов» между странами.

    Кирби добавил, что первое пленарное заседание G7 посвятят мировой экономике, росту цен, сбоям в цепочках поставок.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

    В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политике США и ЕС.

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