Ушаков: Россия предложила разработать процедуру расширения БРИКС

Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС, но предлагает сначала определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы в принципе положительно смотрим на вопрос о возможном расширении этого объединения, хотя понимаем, что к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ушаков отметил, что Россия предлагает вначале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС. По его словам, в первую очередь необходимо найти какие-либо форматы, которые на начальном этапе позволят сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.

Помощник президента подчеркнул, что «главное, выработать эти правила возможного расширения, а потом уже рассматривать конкретные кандидатуры». При этом он добавил, что у Москвы есть свои наметки, кого бы хотелось в первую очередь принять. «Но это зависит не только от России, это зависит от наших партнеров», – резюмировал Ушаков.

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников механизмов организации и принять новые страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

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