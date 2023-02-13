В Аргентине провели обыски по делу о фальсификации ВНЖ для россиян

Полиция Аргентины провела обыски по делу о фальсификации документов ВНЖ для граждан России

В Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство (ВНЖ) и гражданства страны для граждан России, сообщил телеканал «Тодо нотисиас».

Правоохранители искали улики, свидетельствующие о подделке документов. Следователи установили, что ряд клиентов консультантов предоставляли в миграционную службу фальшивые справки о месте жительства, передает ТАСС.

Расследование началось после того, как россиянка, проживающая в Аргентине, подала жалобу. Она попросила проверить наличие возможных нарушений при выдаче ВНЖ россиянам.

СМИ отмечает, что консультанты, в отношении которых ведется расследование, обещали, что их клиенты смогут получить аргентинские документы о получении вида на жительство за 10–15 дней – это быстрее, чем обычно.

Напомним, власти Аргентины не пустили в страну шестерых беременных россиянок, женщины находились в аэропорту несколько дней. Миграционная служба пояснила, что гражданки России назвали ложную цель визита в страну. Позже им разрешили въехать в Аргентину.

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