Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские штурмовые подразделения успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Придорожное в Запорожской области, передает РИА «Новости».

По словам военнослужащих группировки «Восток», в бою им противостояли не просто мобилизованные, а «конкретные боевики», подготовленные к упорному сопротивлению.

Разведчик с позывным «Данзик» рассказал: «Противник жесток, он сдаваться не будет, потому что это не мобилизованные, это конкретные боевики». По данным военных, в ходе штурма одного из опорных пунктов было уничтожено до семи украинских военнослужащих.

Штурмовик с позывным «Аквамен» сообщил, что противник находился на своих позициях и пытался организовать сопротивление, однако был застигнут врасплох. По его словам, украинские бойцы не успели среагировать и были дезорганизованы быстрыми действиями российских подразделений.

