Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Штурмовики «Востока» застали боевиков ВСУ врасплох в Придорожном
Российским военнослужащим в населенном пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их бойцы смогли застать врасплох, рассказали штурмовики группировки «Восток».
Российские штурмовые подразделения успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Придорожное в Запорожской области, передает РИА «Новости».
По словам военнослужащих группировки «Восток», в бою им противостояли не просто мобилизованные, а «конкретные боевики», подготовленные к упорному сопротивлению.
Разведчик с позывным «Данзик» рассказал: «Противник жесток, он сдаваться не будет, потому что это не мобилизованные, это конкретные боевики». По данным военных, в ходе штурма одного из опорных пунктов было уничтожено до семи украинских военнослужащих.
Штурмовик с позывным «Аквамен» сообщил, что противник находился на своих позициях и пытался организовать сопротивление, однако был застигнут врасплох. По его словам, украинские бойцы не успели среагировать и были дезорганизованы быстрыми действиями российских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области.
Военные освободили Симиновку в Харьковской области.
Армия России освободила Павловку и Новопавловку в ДНР.