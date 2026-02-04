  • Новость часаВ дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 14:45 • Новости дня

    Штурмовики «Востока» застали боевиков ВСУ врасплох в Придорожном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским военнослужащим в населенном пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их бойцы смогли застать врасплох, рассказали штурмовики группировки «Восток».

    Российские штурмовые подразделения успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Придорожное в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащих группировки «Восток», в бою им противостояли не просто мобилизованные, а «конкретные боевики», подготовленные к упорному сопротивлению.

    Разведчик с позывным «Данзик» рассказал: «Противник жесток, он сдаваться не будет, потому что это не мобилизованные, это конкретные боевики». По данным военных, в ходе штурма одного из опорных пунктов было уничтожено до семи украинских военнослужащих.

    Штурмовик с позывным «Аквамен» сообщил, что противник находился на своих позициях и пытался организовать сопротивление, однако был застигнут врасплох. По его словам, украинские бойцы не успели среагировать и были дезорганизованы быстрыми действиями российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области.

    Военные освободили Симиновку в Харьковской области.

    Армия России освободила Павловку и Новопавловку в ДНР.

    4 февраля 2026, 01:51 • Новости дня
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за контракт на постройку фортификаций

    Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали откаты, которые превысили 20 млн рублей.

    По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».

    Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.

    В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.

    Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.

    В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (20)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар из HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированный удар Вооруженных сил Украины по Брянской области был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с использованием систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, силы ПВО России уничтожили все запущенные ракеты и 11 БПЛА.

    В результате атаки были повреждены 20 частных домов и 27 квартир в одном многоквартирном доме. Кроме этого, повреждены окна в здании больницы, три гражданских автомобиля и полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево Брянского района.

    Осколки также попали в автомобили в Бежицком районе Брянска. Пострадала мирная жительница, которая получила множественные ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, в результате чего один человек получил ранения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы отключились от электроснабжения, началось их подключение к резервным источникам.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 00:47 • Новости дня
    Хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, которые поступили на службу в Главное управление разведки Украины, сообщают информационные агентства.

    В перечне фигурируют граждане Колумбии, Швеции, Аргентины, Бразилии, США, Британии, Франции, Испании, Туркмении, Норвегии, Японии, Бельгии, Австралии, Германии и Дании, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, после расформирования «Интернационального легиона» в Сухопутных войсках Украины поток иностранных наемников резко увеличился в подразделения ГУР.

    «Иностранцы все также прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР», – говорится в сообщении. Beregini уточнили, что полученные ими списки были составлены за последние несколько месяцев в одном из районных территориальных центров комплектования Киева.

    В доступных данных содержатся персональные сведения наемников: номера воинских частей, паспортные данные, идентификационные номера, занимаемые должности и звания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская хакерская группа KillNet презентовала интерактивную карту MATRIX, отображающую цеха по производству беспилотников для ВСУ. Хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к данным о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями. Участники группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у берегов Турции.

    Комментарии (11)
    4 февраля 2026, 06:56 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате комбинированного удара в районе Юрченково группировка российских войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода.

    «Помимо пусковой установки уничтожен КП 48 оабр, 14 единиц техники и более взвода личного состава ВСУ», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении бои продолжаются вдоль всей линии фронта. Штурмовые группы российских войск продвинулись в лесах и населенных пунктах южнее Волчанска и в районе Хатнего. ВСУ отступают на запасные позиции и наносят ракетные удары по территории Белгородской области.

    В районе Старицы российские военные продвинулись до 250 м, а юго-западнее Симиновки заняли одну позицию ВСУ. В районе Волчанских Хуторов заняты семь домовладений и уничтожены позиции ВСУ.

    На Хатненском участке отмечено продвижение до 300 м на пяти направлениях. На Липцовском участке существенных изменений не наблюдается, но артиллерия наносит удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.

    На Сумском направлении подразделения российской группировки «Север» при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем сохраняют высокие темпы наступления, продвигаясь до 900 м на отдельных участках.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, однако авиация наносит удары по позициям ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300 на Украине.

    Комментарии (8)
    3 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу были зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, не обнаружено, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу». Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

    Как сообщает ТАСС, в результате атаки зафиксированы серьезные повреждения на одном из инфраструктурных объектов региона. Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы и идет уточнение последствий обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после резкого роста числа погибших среди мирных жителей с начала 2026 года. Всего с начала года в регионе в результате обстрелов погиб 21 мирный житель и получили ранения 98 человек, среди которых шесть детей.


    Комментарии (5)
    4 февраля 2026, 00:18 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В Абу-Даби в ОАЭ прилетел борт, на котором прибыла российская делегация для переговоров по Украине, сообщают информационные агентства.

    Самолет с символикой специального летного отряда России приземлился в аэропорту Абу-Даби. По данным ТАСС, на борту находится российская делегация, которая будет участвовать в переговорах по Украине.

    Лайнер Ил-62 приземлился в частном аэропорту. Этим же самолетом делегация вылетала из Абу-Даби 25 января. Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по безопасности запланирован в Абу-Даби на среду, встреча может продолжиться и в четверг, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Новый раунд планировался на 1 февраля. Встречу перенесли, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что она пройдет в среду или четверг. Кремль подтвердил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби состоится.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 22:09 • Новости дня
    Глава ФИФА Инфантино внесен в базу украинского сайта «Миротворец»
    Глава ФИФА Инфантино внесен в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино включен в базу скандального украинского ресурса «Миротворец» из-за «систематической поддержки России».

    Президент Международной федерации футбола оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.

    Указывается, что Инфантино якобы «участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины». Также украинская сторона упрекает его в «систематической поддержке и пособничестве России».

    На ресурсе также говорится, что Инфантино причастен к «информационно-пропагандистским провокациям со стороны России». В карточке главы ФИФА его назвали «моральным дегенератом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Инфантино заявил о необходимости отмены санкций против российских команд. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил Инфантино в ответ на этот призыв, назвав его «моральным дегенератом». По данным СМИ, Совет ФИФА отказался рассматривать вопрос о снятии санкций с российских клубов и сборных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал инициативу главы ФИФА.

    Комментарии (3)
    3 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    После обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение всех водозаборов Белгорода

    Водозаборы Белгорода остались без электроснабжения после ракетного удара ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара ВСУ по Белгороду были отключены от электроснабжения все городские водозаборы, начато подключение к резервным источникам, сообщили в водоканале Белгородской области.

    Энергоснабжение всех водозаборов Белгорода оказалось нарушено в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении водоканала Белгорода.

    Отключена электроэнергия не только на всех водозаборах Белгорода, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения.

    Также отключения затронули объекты водоканала в Ракитянском и Краснояружском округах, а частично – в Яковлевском округе. Кроме того, перебои с водоснабжением зафиксированы в Шебекине, поселках Маслова Пристань и Графовка.

    Сразу после происшествия специалисты начали переключение на резервные источники питания, уточнили в водоканале. Оценка масштабов нарушений и восстановительные работы продолжаются.

    В компании «Россети» сообщили, что энергетики приступили к восстановлению электроснабжения потребителей Белгородской области. В компании подчеркнули, что работы начались немедленно, а электроснабжение будет возвращаться поэтапно.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате серии атак FPV-дронов в различных районах Белгородской области пострадала женщина, а также повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 23:18 • Новости дня
    Шмыгаль назвал критической ситуацию с энергообеспечением в Киеве
    Шмыгаль назвал критической ситуацию с энергообеспечением в Киеве
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с энергообеспечением в Киеве является критической, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на заседании штаба по координации ситуации в городе.

    Шмыгаль сообщил, что энергетики уже применяют графики аварийных отключений, а на критических участках размещают дополнительные генераторы, передает ТАСС.

    По его словам, повреждены объекты генерации, а также магистральные и распределительные сети не только в Киеве, но и в Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины.

    На заседании штаба обсуждались срочные меры по стабилизации энергетической системы. Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что в более чем 1,1 тыс. жилых домов в Киеве отсутствует отопление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника в ответ на террористические атаки ВСУ. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Ранена женщина и повреждены дома при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

    Женщина получила баротравму в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак FPV-дронов в разных районах Белгородской области пострадала женщина и повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры, сообщают власти региона.

    О новых атаках FPV-дронов на территории Белгородской области сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. В селе Сурково Шебекинского округа дрон поразил автомобиль, в результате чего женщина получила баротравму и самостоятельно обратилась в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Машина получила повреждения.

    Кроме того, в селе были повреждены еще одна машина, частный дом и летняя кухня в результате других атак. В городе Шебекино беспилотники сдетонировали на дорожном полотне и на территории объекта, из-за чего посечено остекление в двух частных домах и повреждено здание. В районе села Зиборовка удар дрона пришелся по автомобилю.

    В Нечаевке FPV-дрон атаковал «Газель», повредив прицеп и кабину. В Октябрьском посечены стекла и кузов автомобиля. В Бочковке пробита кровля хозпостройки. В Санково удар пришелся по припаркованному грузовику, а в Новостроевке-Первой повреждены машина и газовая труба.

    В Илек-Пеньковке дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, повредив линию электропередачи. В селе Борисовка пострадал коммерческий объект, где выбиты окна и поврежден фасад. В поселке Пятницкое дрон атаковал социальный объект, повредив кровлю, фасад и остекление. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после резкого роста числа погибших среди мирных жителей с начала 2026 года. Всего с начала года в регионе в результате обстрелов погиб 21 мирный житель и получили ранения 98 человек, среди которых шесть детей.

    В частности, накануне в Старом Осколе в Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом, что привело к пожару и гибели двух человек.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 00:35 • Новости дня
    В Белгороде постепенно восстанавливают энергообеспечение

    Гладков сообщил о ходе восстановления электроснабжения в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Восстановительно-аварийные бригады работают на местах для возобновления электроснабжения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что провел совещание с заместителями губернатора и министрами по восстановлению электроснабжения. Он отметил, что все восстановительно-аварийные бригады находятся на своих местах и продолжают работу. В тех районах, где подключение невозможно или еще не восстановлено, уже функционирует резервная генерация.

    Гладков пообещал выйти утром с сообщением по работе школ и детских садов. Также утром состоится следующее заседание штаба. «Ориентировочно в 09.00 по итогам уже буду докладывать вам о текущей ситуации», – сообщил он. Губернатор подчеркнул, что находится на рабочем месте и лично контролирует обстановку, пообещав оперативно информировать жителей о любых изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу нанес серьезный ущерб инфраструктуре. После ракетного удара от электроснабжения были отключены все городские водозаборы, началось их подключение к резервным источникам. Медицинские учреждения и социальные объекты подключили к резервной генерации, было начато восстановление электроснабжения.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Суд ДНР заочно приговорил наемника из Италии к 14 годам

    Верховный суд ДНР вынес приговор итальянцу Кьяппалоне за бои в составе ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянский наемник Кевин Кьяппалоне был признан виновным в вооруженных действиях против российских военных и получил срок в 14 лет, сообщили в правоохранительных органах ДНР

    Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Италии Кевину Кьяппалоне, сообщает прокуратура ДНР. По решению суда, 23-летний наемник получил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    В материалах дела говорится, что Кьяппалоне в апреле 2022 года пересек польскую границу и прибыл на Украину, где вступил в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки он получил навыки обращения с оружием, тактики и стратегии ведения боев. Наемник участвовал в боях против российских военных до февраля 2023 года.

    За участие в боевых действиях Кьяппалоне получил вознаграждение в размере более 590 тыс. рублей. Его объявили в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в ДНР заочно назначил гражданину Финляндии те же 14 лет лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины.

    А вот сдавшийся в плен британский наемник Уильям Дэвис получил 13 лет лишения свободы за аналогичные действия. До этого колумбийский наемник Бланко Лопес Оскар Маурисио был приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ.


    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Мирный житель Белгородской области пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва украинского беспилотника в Шебекинском округе мужчина получил осколочные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории частного домовладения в поселке Маслова Пристань. Гладков сообщил в Telegram, что на месте оперативно сработали бойцы самообороны и оказали первую помощь пострадавшему мужчине.

    Он получил осколочные ранения головы и лица. Сейчас бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

    В результате взрыва в доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа. Также повреждения получил припаркованный рядом легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия атак FPV-дронов привела к ранению женщины и повреждению частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры в разных районах Белгородской области.

    Позднее сообщалось, что ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу нанес серьезный ущерб инфраструктуре. После ракетного удара от электроснабжения были отключены все городские водозаборы, началось их подключение к резервным источникам.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 08:20 • Новости дня
    ВСУ намеренно атаковали технику энергокомпаний в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины намеренно атакуют технику энергокомпаний, в том числе автогидроподъемники, в прифронтовых районах Запорожской области, рассказал первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко.

    По его словам, ВСУ намеренно атакуют технику энергокомпаний в прифронтовых районах Запорожской области, передает ТАСС. Москаленко добавил, что удары фиксируются в Каменка-Днепровском, Васильевском, Пологовском и Токмакском районах. Обстрелы ведутся с использованием FPV-дронов, прицельно по гражданским автомобилям и автогидроподъемникам.

    «Сейчас фиксируем по ряду районов целенаправленное выслеживание этих машин. Удары наносятся прямо точно в установку, бьют, чтобы вывести ее из строя, не дать возможность энергетикам работать», – заявил Москаленко. Он уточнил, что техника не имеет отношения к военным или промышленным объектам и используется только для восстановления электросетей внутри населенных пунктов.

    Москаленко подчеркнул, что автомобили предназначены для устранения аварий после ураганов, падения деревьев или дорожных происшествий, когда требуется восстановить оборванные линии электропередачи для жителей населенных пунктов.

    Ранее ситуацию на Запорожской АЭС назвали напряженной и контролируемой.

    Комментарии (0)
