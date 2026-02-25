Мишустин сообщил о росте числа бюджетных мест по техспециальностям

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 50% бюджетных мест в вузах и техникумах России уже отведено под технические профессии, передает ТАСС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

Мишустин отметил, что первые 350 тыс. специалистов завершили обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По его словам, выпускники проходили подготовку при участии предприятий, на которых они продолжат работать. Модель взаимодействия образовательных учреждений и работодателей распространяется и на вузы: сотни крупнейших высокотехнологичных компаний уже вовлечены в работу «Передовых инженерных школ», а университеты разработали десятки профильных образовательных программ.

Премьер-министр отдельно сообщил, что материально-техническая база колледжей и программы обучения постоянно обновляются для предоставления студентам современных знаний и навыков, которые востребованы на рынке труда.

Кроме того, Мишустин заявил, что количество бюджетных мест по самым востребованным специальностям будет увеличено, чтобы обеспечить технологическое лидерство страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что увеличение числа бюджетных мест является важной задачей, но полностью отменять платное обучение не стоит.

В ближайшие две-три недели учащиеся и сотрудники российских колледжей выберут новое название для среднего профессионального образования.