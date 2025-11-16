От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

«Если вы ищете справедливости, то вы пришли не в то место». Эта фраза героя культового американского сериала лучше всего подходит для описания визита главы Сирии Ахмеда Аш-Шараа в США. Визита, который (в отличие от исключительно делового характера его посещения России) носил подчеркнуто дружеский характер.

Так, например, Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с главой Центрального командования Вооруженных сил США адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом. И боевые американские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра», а также боевиком такой же исламистской террористической группировки «Аль-Каида*» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников. Причем убивал без чести, не по правилам войны.

В Овальном кабинете он ручкался и перешучивался с Дональдом Трампом. Трамп даже попшикал его своим собственным парфюмом. При этом американский президент, который строит из себя борца за права христиан и ради них даже угрожает Нигерии вторжением, даже не вспомнил о том, что под руководством аш-Шараа сирийские боевики осуществляли и осуществляют самый настоящий геноцид христиан. Сирийских «неверных» грабят, насилуют и убивают, а их детей в буквальном смысле продают в рабство.

Разумеется, никто не мешает США сотрудничать с Шараа как де-факто руководителем Сирии. Да, он не их человек – вопреки мнению некоторых конспирологов, Вашингтон ставил на других сирийских лидеров, на так называемую демократическую оппозицию, тогда как исламисты являются скорее креатурой Турции. Но американские национальные интересы (в частности, стремление вытеснить Ирак с Леванта и затем задушить «Хезболлу» в Ливане, вероятно, даже руками сирийских террористов), а также нужды по-настоящему их людей, их опоры в лице сирийских курдов, заставляют выстраивать отношения с исламистским Дамаском.

Но никто же не заставляет их лобызаться с аш-Шараа. Никто не заставляет их превозносить его чуть ли не как образец демократического лидера.

Да, кто-то может сказать, что это не первый случай в истории, когда Штаты переобувались на ходу. Например, в середине нулевых годов США и ряд других стран коллективного Запада ввели санкции против губернатора (точнее, первого министра) индийского штата Гуджарат. Индийского националиста, которому вменялось в вину непредоставление защиты мусульманам в ходе гуджаратского погрома 2002 года и вообще репрессии в адрес мусульманского населения штата. Из него делали чуть ли не нациста. Но когда этот первый министр, которого зовут Нарендра Моди, в 2014 году стал премьер-министром Индии, о санкциях как-то быстро забыли, после чего стали активно сотрудничать с ним как в плане экономики, так и в вопросе коллективного сдерживания Китая. А сам Моди стал позиционироваться как демократ, лидер крупнейшей в мире демократии.

Однако дело в том, что Моди изначально не являлся никаким нацистом, и уж тем более не устраивал никакого геноцида. Он сначала вытащил Гуджарат, превратив его в экономически развитый регион, а затем стал одним из самых успешных в экономическом плане премьер-министром Индии. Поэтому вся хвала в его адрес видится абсолютно оправданной и заслуженной.

В свою очередь, сам Нарендра Моди ведет себя в отношении США как раз исключительно по-деловому. Он не забыл о санкциях и, по всей видимости, до сих пор рассматривает их как оскорбление в свой адрес. Однако он убрал эти свои эмоции глубоко внутрь сознания, поскольку Индии нужна Америка для экономического сотрудничества и обеспечения национальной безопасности.

Ровно так же, по-деловому, выстраиваются отношения России и «Талибана», России и нынешнего сирийского режима. Никто не позиционирует талибов как моральный камертон и главную демократическую силу Центральной Азии. Ровно так же талибы не позиционируют Россию как образец для подражания. Стороны просто и прагматично сотрудничают, уважая интересы друг друга и оставив прошлое в прошлом.

Казалось бы, в поведении США нет ничего опасного. Ну хочет Америка к деловому общению добавлять эмоциональный фактор, хочет позиционировать исламистов как своих близких друзей и великих людей. Все к этому должны уже привыкнуть – ведь «это другое».

Проблема в том, что принятие такой стилистики наносит серьезнейший удар по системе международных отношений. Если мы согласимся с тем, что жить надо в условиях абсолютного цинизма, что любую моральную составляющую политики нужно отбросить (поскольку мораль – субъективный фактор, и борец за свободу для одних является, мол, террористом для других), то тогда мир будет крайне нестабильным. Из него исчезнет такое понятие, как «преступление против человечества», а геноцид и холокост будут рассматриваться уже не как абсолютное зло, а как инструмент, который можно понять и простить.

Соединенные Штаты, возможно, этого не понимают. С вершины своего самопровозглашенного лидерства они считают, что им все позволено и любые их сомнительные шаги можно объяснить. Однако другие страны не должны принимать и понимать такой подход. Должны четко разделять деловое общение по принципу «работаем не с тем, кто нам нравится, а с тем, с кем надо», и игру в баскетбол с убийцей твоих сослуживцев.