    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    15 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Каллас заговорила о победе России
    Каллас заговорила о победе России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Каллас заявила о необходимости продолжения санкционного давления против России, передает РИА «Новости». Она призвала страны Евросоюза увеличить поддержку Украины и не ослаблять введенные ранее ограничения.

    По словам Каллас, «поддержка Украины – сущая мелочь по сравнению с ценой победы России». Глава дипведомства подчеркнула, что политические и экономические усилия Евросоюза в поддержку Киева необходимо сохранить, несмотря на расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет антироссийских санкций.

    Каллас также признала провал встречи «коалиции желающих» по теме Украины.

    Она ранее заявила, что Европа и Киев обязательно должны принимать участие в любых будущих мирных переговорах по ситуации на Украине.

    Комментарии (12)
    15 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    Комментарии (20)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    Комментарии (32)
    15 ноября 2025, 06:31 • Новости дня
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»

    Гончаренко: НАБУ вручило ходатайство об аресте куму Зеленского Чернышову

    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов получил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Ходатайство Чернышову вручили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает ТАСС.

    Депутат отметил, что Чернышов «одновременно является кумом Зеленского». Он пояснил, что состоится «судебное заседание, где будет решено о содержании под стражей Чернышова».

    В НАБУ уточнили, что Чернышов был замечен среди посетителей объекта, где предположительно происходила легализация преступных доходов. НАБУ задокументировало передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация дел – статья о незаконном обогащении.

    Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Чернышов может попытаться скрыться за границей и что заключение под стражу минимизирует риски давления на свидетелей.

    Чернышову предъявлены два обвинения: одно связано со схемой бизнесмена Тимура Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября, другое – с коррупционными нарушениями в строительной сфере.

    Летом вокруг чиновника разгорелся скандал после его внезапной командировки, совпавшей с предъявлением обвинений его соратникам – многие предположили, что он покинул страну. Суд отпустил его под залог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по «делу Миндича» обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина. Кроме того, обвинения предъявлены Чернышову. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

    Комментарии (6)
    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    Комментарии (13)
    15 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd Уотерс заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

     Уотерс предсказал скорое истощение людских ресурсов на Украине, передает РИА «Новости». «Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется. Они исчезнут», – заявил Уотерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал провести на востоке Украины референдум о присоединении к России.

    Музыкант ранее заявил, что западные страны пытаются выставить президента России Владимира Путина в плохом свете.

    Уотерс также дал интервью юной журналистке из Луганска.

    Комментарии (8)
    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    Комментарии (10)
    14 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.

    В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».

    «В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.

    Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.

    Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 16:51 • Новости дня
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, заявил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.

    Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик, заявил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, передает РИА «Новости». В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт отметил, что отвечающий за разрушение украинского общества Зеленский не сможет это пережить.

    «Я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», – заявил Риттер.

    По мнению Риттера, на украинские власти сейчас оказывается огромное давление из-за российских авиаударов по энергетической инфраструктуре страны и коррупционных скандалов в рамках этой сферы. Эти события, по словам аналитика, осложняют ситуацию для руководства страны, в частности – лично для Зеленского.

    На этой неделе Зеленский совершит экстренный визит в Грецию, чтобы попросить у Кириакоса Мицотакиса ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.

    СМИ писали, что Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит ухудшить положение Зеленского и каждый день приносит ему новое ухудшение позиций.

    Комментарии (6)
    14 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен

    Финский профессор Малинен: Фон дер Ляйен нужно уволить и посадить на поводок

    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Финляндии Туомас Малинен предложил отстранить Урсулу фон дер Ляйен после резонансных обвинений польского политика.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен надо отстранить от должности и «посадить на поводок», передает РИА «Новости» .

    Такое резкое высказывание Малинен разместил в социальной сети X, комментируя слова депутата Европарламента от Польши Гжегожа Брауна. Браун в ходе обсуждений в Европарламенте допустил, что Урсула фон дер Ляйен опасна для общества и окрестил ее «рейхсфюрером».

    Малинен согласился с позицией польского парламентария, добавив, что последний настоящий рейхсфюрер – это Генрих Гиммлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туомас Малинен отметил, что в Финляндии впервые после вступления в НАТО появились разговоры о возможной войне с Россией. Профессор утверждал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

    Президент Финляндии Александер Стубб пытался убедить Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы».

    Комментарии (7)
    15 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией и наркоманией
    Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией и наркоманией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Италии о борьбе Владимира Зеленского с коррупцией.

    Комментируя в Telegram заявление Минбороны Италии о том, что Зеленский ведет борьбу с коррупцией, Захарова заявила: «Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой».

    На совместной пресс-конференции с коллегами из «Группы пяти» (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша) в Берлине министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил благодарность министру обороны Украины Денису Шмыгалю «за участие в онлайн-дискуссии и за информирование о текущей ситуации на Украине». «Мы благодарим Дениса и президента Зеленского за их готовность бороться с коррупцией в своей стране», – приводят слова Крозетто украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти предоставили отчет по поводу коррупционного скандала в компании «Энергоатом».

    Напомним, Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли в употреблении наркотиков.


    Комментарии (10)
    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотников, 636 ЗРК, 26 044 танка и другие бронемашины, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    Комментарии (6)
    15 ноября 2025, 16:18 • Новости дня
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского

    В Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского

    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере с участием Тимура Миндича, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, на площади Независимости собралось около 100 человек на митинг против коррупции и за отставку Зеленского, передает РИА «Новости».

    Акция проходила на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и давний соратник Зеленского Тимур Миндич.

    Участники держали плакаты с надписями «Зеленский – преступник», «Нет коррупции», «Отставка или импичмент», а также лозунги в поддержку арестованного СБУ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.

    На плакатах собравшихся также были были лозунги «Отставка или импичмент», «Зеленский – бес» и «Тотальная коррупция власти уничтожает Украину», передает RT.

    Организатор акции Мария Барабаш заявила, что акции будут проходить каждую субботу «до выполнения всех требований».

    Среди требований – освобождение Магомедрасулова, экстрадиция Миндича на Украину и отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. По словам Барабаш, Ермак является «лидером коррупционных схем» и должен покинуть свою должность. Акция охранялась полицией, инцидентов не зафиксировано.

    Ранее силовики заявили, что украинские националисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска нового майдана. Большинство прохожих в Киеве в опросе местных

    Киевляне высказали уверенность, что Владимир Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетической сфере.

    СМИ сообщили, что коррупционный скандал в энергетике на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (10)
  • О газете
