Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

«В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».