Tекст: Вера Басилая

Орбан заявил, что хотел бы, чтобы Евросоюз начал переговоры с Россией о будущем европейской безопасности и «территории, называемой Украиной», передает РИА «Новости». В интервью телеканалу M1 Орбан высказал мнение, что европейские лидеры должны быть готовы к прямому контакту с российской стороной и стараться достичь соглашения с Москвой.

Премьер-министр Венгрии высказал мнение, что Евросоюз совершает серьезную ошибку, отказываясь от прямых переговоров с Россией, передает ТАСС.

Он полагает, что кризис на Украине может быть разрешен только при условии участия внешних игроков, и именно они должны вести переговоры о мире с Россией.

Орбан выразил озабоченность тем, что сейчас, когда Соединенные Штаты вновь вышли на контакт с Россией, именно им предстоит определять будущее Украины и ее экономических ресурсов. По мнению премьер-министра, Европа рискует оказаться в положении стороннего наблюдателя, утратив возможность влиять на судьбу континента.

Глава венгерского правительства также считает, что после завершения конфликта Украина должна сохранить самостоятельность и суверенитет, однако вступление страны в Евросоюз, по его словам, нецелесообразно. Орбан подчеркнул, что необходимо заключить отдельные соглашения с Киевом, которые не будут угрожать безопасности Евросоюза.

Кроме того, Орбан напомнил, что каждая страна Европы имеет право самостоятельно выбирать пути и источники поставок энергоносителей. Он вновь подтвердил позицию Венгрии против отказа от российского газа и нефти, отметив, что такой шаг может привести к катастрофическим последствиям для экономики европейских государств и их домохозяйств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров прекратить «психоз» вокруг темы «российской угрозы».

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза о возможном прекращении огня на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.