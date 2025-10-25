Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»
Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».
Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».
Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.