    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай
    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
    Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня

    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    25 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    25 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз при возможной конфискации российских активов для кредитования Украины рискует потерять как минимум 238 млрд долларов вложений в экономику России, подсчитало на основе данных национальных статслужб.

    По подсчетам, сделанным на основе данных национальных статслужб, в случае конфискации российских активов Евросоюз может потерять не менее 238 млрд долларов вложений в российскую экономику, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на счетах бельгийского Euroclear заморожено активов с России примерно на 224,5 млрд долларов по текущему курсу. Эти средства содержат как суверенные, так и частные капиталы. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, но доля принадлежащих Банку России средств не раскрывается.

    В 2024 году данные активы приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских средств, тогда как годом ранее эта доля составляла менее 80%.

    В Евросоюзе сейчас обсуждается возможность выдачи нового кредита Украине на базе замороженных российских активов. По проекту кредит Украина будет обязана возвращать только при условии, что Россия выплатит репарации. Точная структура схемы финансирования еще не утверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны ЕС. Премьер-министр Бельгии озвучил условия конфискации российских активов в европейских структурах.


    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    25 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В южной и юго-восточной части Красноармейска оборона ВСУ была разрушена, что позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских военных в южной и юго-восточной части Красноармейска была прорвана, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По имеющейся информации, подразделения российской армии продолжают расширять плацдарм на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны России сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в этом районе. Пушилин заявил о тяжелых боях российских войск в Красноармейске.

    25 октября 2025, 15:17 • Новости дня
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий сделал прогноз по дате завершения украинского конфликта, уточнив, что основался на мнении европейских политиков.

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий объявил точную дату завершения конфликта на Украине, пишет Lenta.ru. По словам Каминецкого, конфликт закончится 15 января 2026 года.

    «Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», – заявил Каминецкий. Он подчеркнул, что его прогноз основан не на личных откровениях, а на информации, полученной от «больших людей в Европе».

    Раввин не стал называть имена своих европейских источников, но отметил, что доверяет этим словам и считает их важными. Пока официальных комментариев со стороны европейских политиков по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта. Дональд Трамп ранее выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    25 октября 2025, 10:24 • Новости дня
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, передача Украине устаревших истребителей Mirage выглядит как насмешка над вооруженными силами страны, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что один из отправленных ранее самолетов уже разбился на Украине из-за отказа электроники, и пилот едва спасся.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета подчеркнул, что ракеты Aster, которые Франция также намерена поставлять Киеву, не повлияют на соотношение сил. По его словам, российские ракеты способны обходить такие системы противовоздушной обороны, а значит ощутимой пользы ВСУ не получат.

    Он также усомнился в надежности Франции как гаранта безопасности для Украины, приведя пример неудачной охраны музея Лувр в Париже.

    «Режиму Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждет участь при таких французских горе-гарантах безопасности», – добавил Рогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции пообещал оперативно поставить на Украину истребители Mirage и ракеты Aster.

    Во Франции задержали граждан Молдавии, которые нарисовали истребители Mirage в виде гробов.

    Замглавы Минобороны Украины ранее заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen.

    25 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.

    Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.

    «В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.

    Источник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни.

    По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.

    Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском.

    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска.

    Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.


    25 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Гладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    Гладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    @ Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После обстрела снарядами ВСУ на плотине белгородского водохранилища появились повреждения, из-за чего может быть объявлена эвакуация в опасных районах,сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ.

    Он предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, которая может привести к полному разрушению плотины.

    Если это произойдет, возникает реальная угроза затопления поймы реки в Харьковской области, а также отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где, по оценке администрации, проживают около тысячи человек, отметил Гладко. Власти начали предлагать эвакуацию жителям тех территорий, которым угрожает риск подтопления и которые не могут самостоятельно найти временное жилье.

    В первую очередь речь идет о селах Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также о микрорайоне Титовка в городе Шебекино. Жителям улиц Победы, Коммунистической, Речной, переулка Коммунистический (Безлюдовка), улиц Гражданской, Зеленой, Заречной, Песчаной, Дзержинского, Колхозной, Щорса, Луговой, Комсомольской, Садовой, Серикова (Новая Таволжанка), а также переулка Нежуры (Титовка) предлагается временно переехать в пункты временного размещения Белгорода.

    В сообщении администрации, опубликованном в чате села, подчеркивается: «Уважаемые жители этих населенных пунктов, более подробную информацию вы можете получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы Гриднева Андрея Николаевича или по телефону 112.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

    Накануне в результате атаки беспилотников в Белгороде получили ранения 21 человек. До этого во время атаки дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек.

    25 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на 25 октября ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим его работу объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за минувшие сутки уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 281 беспилотник, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотников, 633 ЗРК, 25 664 танка и другие бронемашины, 1 607 боевых машин РСЗО, 30 783 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 815 единиц спецтехники, подытожили в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

    Кроме того, сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    25 октября 2025, 02:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал вопросы, которые нужно решить для урегулирования на Украине

    Дмитриев: В задаче урегулирования конфликта на Украине всего несколько элементов

    Дмитриев назвал вопросы, которые нужно решить для урегулирования на Украине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины – заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в интервью Fox News заявил, что есть «всего несколько элементов». «Один из них – это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он напомнил, что территориальная проблема связана с русским населением, подвергавшимся атакам со стороны украинских сил, «еще до начала» российской специальной военной операции. Также есть «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».

    Дмитриев выразил надежду, что при достижении компромисса по этим вопросам итоговое решение может быть принято «в достаточно короткие сроки». Он подчеркнул, что Россия нацелена на дипломатическое, скорое и обоюдовыгодное разрешение ситуации, но только при учете интересов российской стороны.

    В беседе с телеканалом CNN, Дмитриев заявил, что саммит Россия – США «состоится, но, вероятно, позже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США в ходе визита.

    25 октября 2025, 07:31 • Новости дня
    Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине

    Генерал Шилль: Франция готова развернуть войска на Украине в 2026 году

    Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные при необходимости готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году, заявил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

    «Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если в этом будет необходимость для поддержки Украины», – приводит слова генерала РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Он подчеркнул, что 2026 год станет «годом коалиций». Генерал в качестве примера подобных инициатив упомянул предстоящие военные учения «Орион-26».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при прекращении огня. Франция уже неоднократно поднимала вопрос о размещении европейских войск на Украине. При этом Макрон высказался против отправки крупных военных сил.

    МИД России отметил неприемлемость сценария с размещением на Украине воинского контингента НАТО, предупреждая о риске непредсказуемых последствий.

    25 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала антироссийское заявление Киева о якобы «оскорблении» Устава ООН, сообщают информационные агентства.

    Проведение заседания Совбеза российской стороной в заявлении было названо «оскорблением Устава» ООН, передает РИА «Новости».

    Заявление было оглашено перед заседанием Совбеза. К нему присоединились более 40 стран, включая государства ЕС, Британию, Канаду, Австралию, Японию и ряд стран Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США уже не в первый раз отказались поддержать в ООН совместные антироссийские заявления Украины и ее союзников.

    25 октября 2025, 06:03 • Новости дня
    Ставридис предложил использовать для Украины схему «гарантий» НАТО для Косово
    Ставридис предложил использовать для Украины схему «гарантий» НАТО для Косово
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В конфликте на Украине можно применить «гарантии» и военные методы, аналогичные операциям альянса в Косово в 1998-1999 годах (перед военной агрессией против Югославии), заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

    Ставридис в колонке для Bloomberg призвал Запад использовать опыт альянса, примененный в Косово в 1998-1999 годах, для обеспечения безопасности Украины. По его словам, Запад должен выработать такие переговорные позиции, которые «защитят» Украину «навсегда», и примером могут служить меры, предпринятые в отношении Косово, передает ТАСС.

    Ставридис предложил применять на Украине наработки операций Eagle Eye и Balkan calm. В предвоенных операциях НАТО были задействованы свыше 80 «самолетов-наблюдателей», военно-морская группа, блокировавшая побережье Югославии, а также контингент западных «наблюдателей» в Косово. Силы НАТО также находились в сопредельных государствах.

    После начала войны самолеты НАТО были использованы для бомбардировок Югославии, корабли запускали крылатые ракеты «Томагавк», а «наблюдатели» определяли цели для ударов.

    «Над Косово самолеты НАТО установили бесполетную зону, а крылатые ракеты «Томагавк» били по целям в сербской столице Белграде, включая комплекс министерства обороны», – заявил Ставридис.

    Он настаивает на масштабировании аналогичных мер на территории Украины, включая организацию бесполетной зоны, ввод ударных кораблей в Черное море и направление на Украину контингента из 10 тыс. «военных наблюдателей».

    При этом Ставридис не уточнил, как убеждать Россию согласиться на такой план.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ставридис заявил, что силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией. Ставридис также призвал готовиться к необходимости сбивать российские самолеты над Украиной.

    25 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ в Кировоградской области

    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады вооружения ВСУ в Кировоградской области

    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ в Кировоградской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Сильная серия взрывов повлекла детонацию склада вооружения и уничтожение нефтебазы и складов ВСУ на важном железнодорожном узле в Кировоградской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Кировоградской области на Украине произошла серия взрывов на объектах ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По словам Лебедева, в результате около 20 взрывов началась мощная детонация на складе с вооружением ВСУ.

    Он отметил: «Было около 20 взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения ВСУ. Помимо этого известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь».

    Также Лебедев уточнил, что пораженный склад размещался на железнодорожном узле, который соединяет Причерноморье с восточными территориями Украины. По предварительным данным, атака привела к серьезным перебоям с энергоснабжением и связью в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе подполье сообщило о разгроме группы ВСУ, готовившей атаку через Днепр в районе Камышан.

    На Днепродзержинской ГЭС произошли взрывы в хранилище ПВО.

    Подполье также рассказало о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом.

    25 октября 2025, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о попытках Киева организовать диверсии на инфраструктурных объектах, включая Крымский мост.

    По его словам, киевский режим готовил теракты на Крымском мосту, железнодорожной и других объектах, передает ТАСС. Мирошник отметил: «Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах».

    Мирошник акцентировал внимание на серии задержаний, проведенных ФСБ и другими подразделениями, занимающимися контртеррористической деятельностью. По его словам, благодаря этим мерам удалось предотвратить часть подобных атак.

    Мирошник подчеркнул: «Терроризм – это использование военных методов с политическими целями. Такие вещи есть, они отслеживаются, но не обо всех пока можно говорить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФСБ Бортников заявил, что британская разведка МИ-6 призывает к убийствам неугодных на территории России. Британия направляет украинских диверсантов для проведения операций в Черном море. Москва объявила о готовящихся терактах на Украине с использованием американских ракет «Томагавк».

    25 октября 2025, 16:27 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущий отопительный сезон на Украине может стать рекордно сложным из-за масштабных повреждений энергетики и нехватки ресурсов для отопления.

    Украину в этом году ждет самый тяжелый отопительный сезон за всю историю, заявила бывший министр энергетики страны Ольга Буславец, передает ТАСС. Она пояснила, что в Киеве и других регионах фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением – в большинстве областей введены графики отключения света по две-три очереди, что означает до двенадцати часов без электричества в сутки.

    По словам Буславец, ситуация особенно остра в Сумской и Черниговской областях. Она отметила: «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих».

    Украина смогла закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа, сообщила экс-министр. Однако, по ее словам, этого недостаточно, учитывая потери газодобывающей инфраструктуры, которые в октябре достигли, по разным данным, тридцати-шестидесяти процентов суточной добычи. Дополнительного импорта «Нафтогаз» пока не осуществляет из-за нехватки средств, уточнила Буславец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.


    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

