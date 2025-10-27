Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
МИД России ответил на инициативу Евросоюза о прекращении огня на Украине
В российском МИД пояснили, что надежды на успех плана Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине не разделяются из-за позиции западных стран.
Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза о возможном прекращении огня на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, его слова приводит ТАСС. Он пояснил, что опыт прошлых инициатив Запада и действия киевских властей не позволяют рассчитывать на успех очередного мирного предложения.
По словам Галузина, до настоящего времени политика западноевропейских столиц и киевского режима оставалась, как он выразился, «абсолютно безответственной, агрессивной и бесперспективной».
На вопрос корреспондента агентства о перспективах мирного плана ЕС по Украине Галузин уточнил: «Я не испытываю каких-то иллюзий, потому что до сих пор политика западноевропейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и бесперспективной».
