  • Новость часаМинченко объяснил назначение Королева врио губернатора Тверской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Moises Sandoval/U.S. Navy/dvidshub.net

    5 ноября 2025, 11:50 Мнение

    Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Умер виновник ненависти к США во всем мире
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    В СБ Белоруссии заявили о невозможности контрабанды сигарет без помощи Литвы
    Умер телеведущий Юрий Николаев

    Трамп не устает эпатировать публику. Весь мир ждет развязки срежиссированного и спродюсированного им конфликта между США и Венесуэлой. Проще говоря, зрители гадают, объявит ли Дональд Трамп войну и введет ли войска в Боливарианскую республику.

    Сам президент США посылает противоречивые сигналы. Он уже назвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро главой наркокартеля Los Soles – при том, что одновременно дал добро Пентагону на ликвидацию картелей даже вне американской территориальной юрисдикции. Ну и, соответственно, лидеров этих картелей – а генпрокурор США Пэм Бонди назвала Мадуро «одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой национальной безопасности».

    Затем Трамп сосредоточил возле венесуэльских берегов крупнейшую за тридцать лет (то есть со времен вторжения США на Гренаду) группировку в составе авианосца, ракетного крейсера, трех эсминцев и других кораблей (включая десантные). После этого сказал, что дни Николаса Мадуро как президента Венесуэлы сочтены. Но после этого отметил, что сомневается в том, что Америка должна начинать войну в Венесуэле.

    И его сомнения вполне оправданны. Полномасштабное вторжение имеет свои большие плюсы – но и не меньшие минусы.

    С одной стороны, оно однозначно приведет к свержению Николаса Мадуро. Да, в теории есть и другие варианты, подешевле – авиаудар или подкуп венесуэльских военных, которые могли бы выдать Мадуро. Тем более в ситуации, когда им предлагают выбор между смертью от американских ударов, с одной стороны, и жизнью в достатке, с другой. «Есть не один генерал, готовый схватить его и передать властям, прекрасно понимая, что одно дело – говорить о смерти, а другое – видеть её приближение», – цитирует Miami Herald слова одного из своих правительственных источников. Однако по подсчетам лишь 10% тайных американских операций, целью которых является смена режима, приводят к какому-то успеху. Остальные проваливаются.

    Полномасштабное вторжение гарантирует успех. Да, венесуэльский президент обещает выставить против американцев 4 миллиона ополченцев – однако состояние вооруженных сил страны не позволяет ей эффективно защититься от американской армии. Тем более, что вторжение должно стать образцово-показательным – сейчас, когда американская внешняя политика все больше полагается на силу и угрозу силы, Трампу нужно продемонстрировать всему миру несокрушимую мощь США.

    Кроме того, вторжение приведет к ослаблению союзников Венесуэлы, которые по совместительству являются американскими противниками. Например, той же Кубы, которую без поставок венесуэльской нефти может ожидать военный переворот. Да и другие противники Вашингтона в регионе после разрушительной операции десять раз подумают перед тем, как, например, углублять сотрудничество с Китаем или Россией.

    Однако, с другой стороны, вторжение будет иметь колоссальные издержки.

    Прежде всего, внутриполитические. Ряд американских сенаторов (в частности, член Комитета по международным делам Джин Шахин) возмущены тем, что администрация не держит их в курсе относительно планов по Венесуэле. Она и ее коллеги-демократы требуют от госсекретаря Марко Рубио поставить Сенат в известность относительно того, будут ли США начинать войну.

    Да, согласно Закону о военных полномочиях Трамп обязан лишь уведомить Конгресс в течение 48 часов после нанесения первого удара, а затем в течение 60 дней получить разрешение законодателей на продолжение военных действий. То есть, проще говоря, 62 дня Трамп имеет право вести войну по своему усмотрению.

    Однако, во-первых, с политической точки зрения игнорирование Конгресса может стать серьезной ошибкой и усугубить раскол внутри Республиканской партии (ряд членов которой – прежде всего неоизоляционисты из движения MAGA – недовольны авторитарным стилем правления Трампа и его креном в сторону внешнеполитических авантюр).

    Во-вторых, демократы нашли лазейку в законе.

    Дело в том, что номинально военная операция против Венесуэлы уже началась 2 сентября, когда американские военные уничтожили первое «наркосудно», шедшее из Венесуэлы на север, с 11 «наркотеррористами» на борту. С тех пор 62 дня уже прошли, а значит, Трамп должен получить разрешение Капитолия – либо его обвинят в нарушении американского закона. Да, Белый дом не согласен с такой трактовкой, он не считает нанесение беспилотниками ударов по «наркосудам» началом боевых действий – но, опять же, решать будет суд. И Трампу на фоне падения рейтинга из-за продолжающегося шатдауна такие проблемы не нужны.

    Проблемы от вторжения могут быть и во внешнеполитическом плане. Да, США свергнут Николаса Мадуро – но что они потом будут делать?

    Почти половина населения страны не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит их и настроит на сопротивление. После чего американским военным (не желающим вкушать все прелести партизанской войны в венесуэльских джунглях) придется уносить ноги. А сама Венесуэла либо получит жесткую военную диктатуру, взращённую на антиамериканских дрожжах, либо гражданский конфликт, который приведет к параличу экспорта нефти из этой страны – что, в свою очередь, повлечет за собой резкий рост цен на нефть. И, соответственно, повышение стоимости топлива в США, что приведет к еще большему снижению рейтинга Трампа.

    Вероятно, именно поэтому американский президент колеблется и не отдает приказ о полномасштабном вторжении.

    Судя по всему, он надеется угрозой силы принудить Николаса Мадуро (судьба которого в случае операции предрешена) пойти на какие-то уступки. Ну или, если этих уступок не будет, Трамп может попытаться рискнуть и провести тайную операцию по вывозу или ликвидации Мадуро – несмотря на неуспех первой такой попытки. Куда более дешевую и менее рискованную с точки зрения внутриполитических последствий. И уж точно эпатажную.

    Другие материалы автора

    Главное
    В Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов
    Bloomberg: Демократы выиграли ключевые выборы и усилили позиции против Трампа
    В Италии призвали прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей в Риме башне
    В «Грузинской мечте» объяснили цель запрета радикальной оппозиции
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине
    Стало известно о планах Британии построить четыре атомные подлодки
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Умер виновник ненависти к США во всем мире

    На 87-м году жизни скончался Дик Чейни – легендарный политик и злой гений, чья деятельность изменила мир. Его главным достижением стал пост вице-президента США, заняв который он по влиянию едва не превзошел главу государства. Не будь Чейни, мир могли обойти многие трагедии – от Ирака до Украины. Но даже про него можно сказать что-то хорошее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации