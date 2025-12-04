  • Новость часаПутин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    4 декабря 2025, 22:31 • Новости дня

    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос, на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – приводит ответ Путина ТАСС.

    Он заявил, что у него есть его собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Глава государства также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    4 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта, однако украинская сторона отказалась от этого варианта, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

    По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    4 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным считают, что Москва хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что условия урегулирования ухудшились для Киева.

    «У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

    «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

    Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

    По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

    В этом году мероприятие снова объединит традиционный формат общения главы государства с гражданами и журналистами. Особенностью станет и выбор дня недели: впервые событие состоится в пятницу – прежде такими днями были преимущественно четверги, передает ТАСС.

    Отмечается, что подобный формат впервые был применен в 2020 году, когда раздельное проведение мероприятий оказалось невозможным из-за ограничений, связанных с пандемией. С 2023 года объединенное мероприятие получило официальное название «Итоги года с Владимиром Путиным». В предыдущие годы Кремль дважды отходил от традиции проводить акции в четверг – это произошло в 2016 году и 2021 году.

    Как указали в Кремле, прием вопросов к президенту начнется 4 декабря с 15.00 и будет продолжаться до завершения программы 19 декабря.

    В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проведет прямую линию без традиционных прямых включений, а граждан призвали присылать свои видеообращения с помощью смартфонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин анонсировал использование языковой модели GigaChat от «Сбера» для обработки обращений граждан во время прямой линии. Дата большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией, уже определена.

    4 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    4 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета, что стало неожиданностью для российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента России Владимира Путина у трапа по прибытии в Нью-Дели стало полной неожиданностью, передает ТАСС.

    Песков рассказал журналистам, что российская сторона не была заранее уведомлена о таком намерении Моди.

    «Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сообщил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина. Самолет Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. В Нью-Дели развесили плакаты с Путиным и российские флаги.

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    4 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин занял почетное место пассажира в автомобиле премьер-министра Индии Нарендры Моди, отправившись с ним на неформальную встречу в Нью-Дели.

    Путин вместо ожидавшего его автомобиля «Аурус» занял место в белом внедорожнике премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает ТАСС.

    Такой жест совершен вопреки традициям в знак особого расположения к индийской стороне. Путин расположился справа от водителя – именно это место по протоколу считается почетным для гостей, поскольку в Индии действует левостороннее движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели. Самолет Путина приземлился на этой авиабазе. Улицы Нью-Дели украсили плакатами с Путиным и российскими флагами.

    4 декабря 2025, 16:56 • Новости дня
    Моди лично встретил Путина на авиабазе Палам в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам.

    Приветственная церемония прошла сразу после приземления президентского борта, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии.

    4 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Новгород был первой столицей Древней Руси до того, как этот статус получил Киев.

    По словам Путина, российская государственность складывалась из нескольких исторических центров, передает ТАСС.

    «Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», – сказал президент в ответ на вопрос о том, почему он в одном из своих заявлений говорил, что «Киев – это мать городов русских».

    Ранее в офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина.

    4 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие американские компании, ранее покинувшие российский рынок, заинтересованы в возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что уже получил от американских компаний письма с просьбой о возвращении, передает ТАСС. «Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят», – сказал Путин.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    4 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал в интервью индийскому изданию India Today о деталях переговоров с зятем американского лидер Джаредом Кушнером.

    Путин в интервью индийским журналистам подробно рассказал о сути переговоров с Кушнером, а также о процессе обсуждения мирного плана США по Украине, передает РИА «Новости».

    Корреспондент India Today Гита Мохан отметила, что интервью прошло на следующий день после встречи Путина с Кушнером и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. Она подчеркнула, что президент «в деталях рассказал о содержании этих переговоров – не в том смысле, какие решения были приняты, а скорее о том, как стороны намерены действовать дальше, в каком направлении они собираются двигаться».

    Мохан назвала происшедшее в Кремле действительно историческим моментом для российско-американских отношений. По ее словам, присутствие журналистов India Today совпало с обсуждением между Путиным, Кушнером и Уиткоффом в Кремле – «буквально в нескольких залах от нас».

    Само интервью Путина с India Today, изначально рассчитанное на час, длилось 100 минут. Вице-президент телеканала Калли Пури объяснила, что продолжительность увеличилась, потому что президенту понравились вопросы, он был дружелюбен и общителен. Также журналисты отметили чувство юмора российского лидера и добавили, что это было «интервью мечты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера.

    Помощник президента Юрий Ушаков  заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден.

    В Кремле уточнили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.


    4 декабря 2025, 19:05 • Новости дня
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит, сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что подобный шаг должен быть постепенным и обдуманным, передает РИА «Новости». «У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС – создание единой валюты. Это процесс спокойный», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что спешка в столь чувствительном вопросе недопустима – важно не допустить грубых ошибок. В подтверждение своих слов президент напомнил опыт Европы, где переход к единой валюте был осуществлен, несмотря на то, что некоторые страны были не готовы.

    Он добавил, что у европейских государств после введения евро возникли проблемы с регулированием целого ряда вопросов, связанных с социальной сферой.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему отложен проект единой валюты БРИКС.

    4 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг вечером на авиабазе Палам в Дели, куда он прибыл с двухдневным визитом.

    Визит осуществляется по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, передает РИА «Новости». Путин проведет в столице Индии 4 и 5 декабря.

    Авиабаза Палам – один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии, построенная британцами во время Второй мировой войны. После обретения страной независимости в 1947 году комплекс перешел под контроль ВВС Индии, а позднее часть территории отошла к международному аэропорту имени Индиры Ганди. Благодаря этому у объекта появился уникальный гражданско-военный статус.

    Планируется, что в Нью-Дели Путин проведет два дня. В первый вечер состоится неформальная тет-а-тет встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На второй день, пятницу, назначены расширенные официальные переговоры на высшем уровне. По итогам саммита ожидается утверждение пакета межправительственных документов и заключение ряда новых коммерческих соглашений.

    В преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.

    4 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным» официально стартовал.

    Передача выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени. Принять участие и задать свой вопрос президенту можно вплоть до завершения прямого эфира, передает РИА «Новости».

    Вопросы принимаются сразу по нескольким каналам: через чат-бот на национальной платформе Max, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, специальные формы размещены на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

    Для граждан также открыт телефон горячей линии – позвонить можно по номеру 8-800-200-40-40. Отправить сообщение с вопросом можно по СМС или ММС на короткий номер 0-40-40.

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В прошлом году мероприятие длилось 4 часа 27 минут, в ходе него Путин ответил на 76 вопросов.

    4 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Путин заявил о нежелании России возвращаться в G8

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отверг возможность возвращения страны в G8 и уточнил, что этот вопрос не поднимался на встрече с американцами.

    «Нет», – ответил российский лидер на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала украинских событий в 2014 году, передает ТАСС.

    При этом Путин отрицательно ответил на вопрос, обсуждалось ли это на его встрече в Кремле с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин назвал недавнюю встречу с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом необходимой и полезной.

    Президент России в том же интервью отметил рост расчетов между Россией и Индией в национальных валютах. Глава государства также подчеркнул, что Индия является серьезной силой на мировой арене.

    Кому мешает неслабеющий рубль

Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что сможет поменять ситуацию?

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве?

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

«ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии.

    Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха

Живущие в Европе русские регулярно становятся жертвой преследования местных спецслужб – только из-за своего происхождения и того, что даже после начала СВО ведут свой бизнес с Россией. Свежий судебный вердикт в Швеции доказывает абсурдность подобных обвинений, но добиться такого результата удается далеко не всегда. Европа намеренно создает «атмосферу страха», объясняют эксперты.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      Финляндия переобулась по русскому вопросу

Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

      Переговоры по Украине в Москве: главное

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

      Россия открыла границы для китайцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

      Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

      Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

      Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Зеленский привел Украину к концу света

Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      США намерены начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные тружен

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

