Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Правительство Москвы предупредило о мошенниках в онлайн-торговле
Злоумышленники активно используют фальшивые ресурсы и фишинговые ссылки, чтобы получить доступ к платежным реквизитам доверчивых покупателей в интернете, сообщили в правительстве столицы.
Аферисты изобретают свежие способы обмана в сфере интернет-торговли, создавая копии магазинов для кражи данных банковских карт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства Москвы.
«Онлайн-торговля прочно вошла в повседневную жизнь современного человека: одежда, техника, продукты, ювелирные изделия, автомобили и даже недвижимость – все это можно заказать в несколько кликов. Однако вместе с удобством растут и риски», – уточняется в материале.
Преступники часто играют на желании людей сэкономить или ускорить доставку. Они переводят общение в сторонние мессенджеры, где просят оплатить товар напрямую по номеру телефона или отправляют вредоносные ссылки. Специалисты советуют избегать подозрительно низких цен и не вносить предоплату сомнительным продавцам.
При покупках на крупных маркетплейсах алгоритм защиты уже встроен в платформу. Эксперты проекта «Перезвони сам» напомнили, что нельзя передавать пароли и коды из СМС даже тем, кто представляется службой поддержки. Настоящие торговые площадки не проводят закрытых распродаж и не рассылают ссылки на оплату в личные сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики обнаружили схему обмана покупателей через взломанные профили на маркетплейсах. Сотрудники МВД предупредили о краже платежных реквизитов с помощью фейковых аккаунтов продавцов.