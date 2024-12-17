Российский Красный Крест выделил на помощь Курской области почти полмиллиарда рублей

Председатель РКК Павел Савчук, отметил, что организация осталась рядом с жителями области с начала чрезвычайной ситуации. Важной частью работы Красного Креста является восстановление семейных связей: более 1340 человек были воссоединены с близкими, говорится на сайте РКК.

Работа организации охватывает пять ключевых направлений: обеспечение пунктов временного размещения, гуманитарная помощь, психологическая поддержка, восстановление семейных связей и помощь медицинским учреждениям. Для пунктов временного размещения закуплено 700 единиц бытовой техники, а более 65 тыс. человек получили гуманитарные наборы. Выдано 26 тыс. аптечных ваучеров по три тысячи рублей и более 25 тыс. сертификатов для нуждающихся.

Психологическую помощь получили 22 800 человек, включая более двух с половиной тысяч детей. Психологи проводят консультации на местах и работают на круглосуточной федеральной горячей линии, куда поступило свыше семи тысяч обращений. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Красный Крест за поддержку, отметив важность взаимодействия властей, общества и бизнеса.

Кроме того, Красный Крест поддерживает систему здравоохранения региона. В ближайшее время медицинские учреждения Курской области получат оборудование и расходные материалы на сумму 52 млн рублей, что также поможет улучшить условия оказания медицинской помощи.