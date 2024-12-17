У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
Российский Красный Крест выделил на помощь Курской области почти полмиллиарда рублей
С августа 2024 года Российский Красный Крест (РКК) направил почти полмиллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, обеспечив помощь более 130 тыс. человек, включая выдачу 26 тыс. аптечных ваучеров номиналом три тыс. рублей.
Председатель РКК Павел Савчук, отметил, что организация осталась рядом с жителями области с начала чрезвычайной ситуации. Важной частью работы Красного Креста является восстановление семейных связей: более 1340 человек были воссоединены с близкими, говорится на сайте РКК.
Работа организации охватывает пять ключевых направлений: обеспечение пунктов временного размещения, гуманитарная помощь, психологическая поддержка, восстановление семейных связей и помощь медицинским учреждениям. Для пунктов временного размещения закуплено 700 единиц бытовой техники, а более 65 тыс. человек получили гуманитарные наборы. Выдано 26 тыс. аптечных ваучеров по три тысячи рублей и более 25 тыс. сертификатов для нуждающихся.
Психологическую помощь получили 22 800 человек, включая более двух с половиной тысяч детей. Психологи проводят консультации на местах и работают на круглосуточной федеральной горячей линии, куда поступило свыше семи тысяч обращений. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Красный Крест за поддержку, отметив важность взаимодействия властей, общества и бизнеса.
Кроме того, Красный Крест поддерживает систему здравоохранения региона. В ближайшее время медицинские учреждения Курской области получат оборудование и расходные материалы на сумму 52 млн рублей, что также поможет улучшить условия оказания медицинской помощи.