Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК

Tекст: Валерия Городецкая

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объяснила это поручением председателя СК России и сложностью расследуемого преступления, требующего проведения специальных исследований, передает ТАСС.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. При осмотре места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, включая фрагменты взрывного устройства. По словам Петренко, будут назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.

Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт.

Следственные органы начали допрашивать охранников ЖК «Среда», чтобы выяснить детали слежки за Кирилловым и время закладки взрывного устройства.